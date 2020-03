¿Quién es Baltasar Garzón, abogado que defendería a Lozoya en España?

Baltasar Garzón, quien supuestamente será el abogado del exdirector Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, ha sido una figura importante para la política española e internacional, principalmente por promover un proceso penal en contra del dictador chileno Augusto Pinochet a finales de los años noventa.

Baltasar Garzón, de confirmarse que es el representante legal del exfuncionario de Pemex, impungnaría la extradición de Lozoya, acusado de corrupción, asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Durante su carrera como jurista, destacó por ser abogado de figuras como Julian Assange, fundador de WikiLeaks, siendo un director probono de toda su defensoría.

Baltasar Garzón, licenciado en derecho, ejerce su oficio desde el año de 1979 y ha publicado al menos diez libros en lo que destacan los temas de violación a los derechos humanos en dictaduras y combate a la corrupción.

Aún no es oficial

Javier Coello Trejo, abogado en México de Emilio Lozoya, aseguró este jueves que desconoce quién será el abogado de su cliente en España, luego de las versiones que circulan desde este miércoles en las que se afirma que el destacado letrado Baltazar Garzón sería su abogado y otras que lo niegan.

En entrevista, Coello Trejo afirmó que no sabe de dónde provino la información que apunta al exmagistrado español Baltasar Garzón como el encargado de impugnar por la extradición de Lozoya a territorio mexicano.

Me enteré igual que ustedes. No he podido hablar con mi cliente, no tengo comunicación. Estoy esperando a que llegue el papá de Emilio para que me dé información. Dicen los periodistas que sí, pero yo no tengo ninguna confirmación”.

Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex). Foto: AP.

AMLO y el caso Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que Baltasar Garzón, en el caso de representar al exdirector de Pemex, “la tendrá difícil” para defender a Emilio Lozoya, quien se encuentra detenido en España y con una solicitud de extradición por parte autoridades mexicanas para ser juzgado por diversos delitos contra Pemex.

Durante su conferencia de prensa matutina realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, al titular del Ejecutivo federal se le preguntó sobre su punto de vista respecto a la defensa que posiblemente realizará el abogado Baltasar Garzón del ex funcionario en el sexenio anterior; AMLO respondió:

Esto cae en la esfera de particulares. Él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas. Es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular que fue muy importante, él fue el que acusó a Augusto Pinochet”.

