Reina Isabel cancela celebración de cumpleaños por COVID-19

La reina Isabel no celebrará su cumpleaños número 94 de ninguna manera especial y ha pedido que no tengan lugar las tradicionales salvas de cañonazos para conmemorar el acontecimiento porque no sería apropiado en un momento en que Reino Unido se enfrenta al brote del nuevo coronavirus (COVID-19)

Las cifras de COVID-19 en Reino Unido

Reino Unido se encuentra en el pico de la epidemia, o cerca de ella, y ha registrado hasta el momento más de 14 mil muertes, lo que supone el quinto mayor número de víctimas mortales de la pandemia, que en todo el mundo ha provocado al menos 150 mil fallecimientos.

Las ceremonias con salvas de cañonazos, en las que se disparan proyectiles de fogueo desde varios lugares de Londres, son tradicionalmente utilizadas por la familia real para conmemorar ocasiones especiales como aniversarios y cumpleaños. El cumpleaños de la reina es el 21 de abril.

De vuelta a la normalidad

El Reino Unido tardaría seis meses o más en volver a la vida normal a causa de la pandemia del nuevo coronavirus (Orthocoronavirinae), advirtió este domingo en un mensaje a medios y transmitido a toda la nación, la subjefa de los servicios sanitarios británicos, Jenny Harries.

Sería “peligroso” poner fin de manera súbita al confinamiento al cual está actualmente sometida la población de Reino Unido por periodo de tres semanas, ya que eso podría provocar un resurgimiento del coronavirus, que también golpeo al primer ministro Boris Johnson.

