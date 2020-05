Al menos dos heridos por tiroteo en centro comercial de Arizona

Un tiroteo se registró en la zona de Westgate, Arizona cuando un hombre abrió fuego en un complejo comercial; dos personas heridas fueron llevadas a un hospital, mientras que el atacante fue detenido por la policía.

La policía de Glendale informó en su cuenta oficial de Twitter que acordonó el área del ataque, ubicada en el número 6751 del bulevar Sunset. Asimismo, confirmó el arresto de una persona y dos personas alcanzadas por las balas.

Al menos dos personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado la noche de este miércoles al interior de un centro comercial en la ciudad de Glendale, Arizona en Estados Unidos reiteró la policía local.

El senador por el estado de Arizona, Martín Quezada se encontraba en el centro comercial cuando ocurrió lo que él llamó un atentado “terrorista”. En sus redes sociales, el legislador comentó que el agresor disparó con un rifle AR-15 y habló sobre múltiples víctimas.

Vi 2 víctimas con mis propios ojos. No estoy seguro de cuántos otros vi el tirador. Que me digan que no diga nada más sobre detalles hasta que hable con la policía. Estoy bien. Mucha gente sacudida”, asevero Quezada .

En tanto, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, informó que se encuentra monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales para esclarecer el ataque, el cual ocurre a pocos días del comienzo de la etapa de apertura de Estados Unidos tras el confinamiento por el coronavirus.

Nuestros corazones y oraciones están con las personas y familias afectadas esta noche, así como con los primeros en responder y los oficiales de policía que están en la escena. El estado está aquí para continuar ofreciendo su pleno apoyo a las víctimas y a la comunidad”, escribió el gobernador .

