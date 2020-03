Rescatan cocodrilo encerrado por 25 años en el sótano de una casa

Un cocodrilo que vivió encerrado más de 20 años en el sótano de una casa fue rescatado por elementos del departamento de policía del municipio de Madison en Ohio, Estados Unidos.

Según reportes de la policía, un cocodrilo americano que estuvo encerrado en un sótano privado durante 25 años en la villa Groveport en Ohio, fue rescatado con la ayuda del Departamento de Agricultura norteamericano.

De acuerdo con los médicos de Madison, el rescate se llevó a cabo el pasado jueves, 27 de febrero, cuando estaban respondiendo a una emergencia médica en el domicilio donde encontrarían al cocodrilo.

El comandante de la patrulla del municipio de Madison, Darrel Breneman, dijo a medios locales que es uno de los hallazgos más sorprendentes de su carrera:

He sido policía durante 17 años, y nunca me he encontrado con un cocodrilo". Darrel Breneman, policía de Madison.

Después de encontrar al reptil, notificaron a las autoridades. El Departamento de Agricultura confirmó que el propietario no poseía un permiso de animales exóticos.

Tras sacarlo del sótano donde vivió por más de 20 años, el animal fue llevado a una instalación para animales propiedad del Departamento de Agricultura, donde los veterinarios lo revisaron y dijeron que su estado de salud era bueno para haber vivido en cautiverio.

Sin embargo, también explicaron que el tamaño del reptil no es el adecuado respecto a su edad, ya que su crecimiento estuvo limitado por el espacio en el que vivió, pues el lagarto estuvo 25 años en una estructura en forma de bañera con agua.

Posterior a determinar su estado de salud, el cocodrilo será trasladado a un santuario de caimanes en Myrtle Beach, Carolina del Sur, donde lo espera un hábitat mucho más adecuado para un animal de su especie.

Si te pones en sus patas, casi sería como una vida completamente nueva para él, ¿sabes?". Darrel Breneman, policía de Madison.

Asimismo, se dio a conocer que ni la policía ni el Departamento de Agricultura presentarán cargos contra el propietario.

