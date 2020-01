Secretario del Tesoro de EU a Greta Thunberg: estudia antes de opinar

El secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, lanzó una crítica a la activista sueca de 17 años Greta Thunberg: dijo que ella no está en posición de ofrecer consejos sobre cambio climático porque todavía no ha asistido a ninguna universidad para desarrollarse en algún área del conocimiento humano.

En una conferencia de prensa en el Foro Económico Mundial en el Davos, Suiza, el secretario del Tesoro de EU menospreció la recomendación de Greta Thunberg de que los Gobiernos y empresas deben reducir drásticamente su consumo de combustibles fósiles a favor del cambio climático.

Cuando le preguntaron al secretario del Tesoro de EU cómo afectaría eso al modelo económico estadounidense, Mnuchin fue rápido y condescendiente en su respuesta:

¿Es la economista titular? ¿Quién es ella? Estoy confundido [silencio] Era una broma [...] Después de que estudie economía en una universidad, podrá regresar y explicarnos eso”. Steven Mnuchin.

Se espera el alegato

Greta Thunberg todavía no ha respondido a los comentarios del secretario del Tesoro de EU, pero es probable que le pregunten sobre ellos en una conferencia climática que dará el viernes durante una protesta por el clima con otros jóvenes en Davos, en lo que será el último día de la cumbre.

Para sus seguidores en todo el mundo, Greta Thunberg se ha convertido en un ejemplo, en particular por criticar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por sacar a ese país del acuerdo climático de París.

Sin embargo, Greta Thunberg respondió en Twitter que su año sabático, en el que no tuvo actividad escolar, finalizó en agosto y que, en todo caso, "no hay necesidad de un título universitario" para constatar que los esfuerzos en cuanto a limitar las emisiones de CO2 no son suficientes para el mundo.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?