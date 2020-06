Siguen presiones contra Donald Trump para que aplace mitin en Tusla

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentaba nuevas presiones contra la realización esta semana de un mitin electoral en Tusla, Oklahoma, luego de que autoridades locales y un diario llamaran a aplazarlo por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

El rotativo Tulsa World señaló en su editorial: "Este es el momento equivocado", sobre el mitin, que marca el regreso de Trump a la campaña de cara a los comicios de noviembre.

"No sabemos por qué escogió Tusla, pero no vemos que esta visita sea buena de ninguna manera para la ciudad", agregó el diario local. La ciudad de Tulsa fue escenario en 1921 de una de las peores matanzas raciales en la historia estadounidense.

¿El mitin de Trump cómo estaba planeado?

Inicialmente, el acto estaba previsto para el 19 de junio, día conocido como "Juneteenth" en que se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos; sin embargo, ante una avalancha de críticas, el mandatario lo pasó para el 20 "por respeto" al feriado, en momentos en que la muerte de George Floyd, a manos de un policía blanco desató una ola de protestas contra el racismo.

En ese sentido, el periódico indicó que el coronavirus sigue expandiéndose y que aún no hay una vacuna, por lo que "será nuestro sistema de salud el que tendrá que tratar con cualesquiera sean los efectos" que deje el mitin; previsto en una arena con capacidad para 20 mil personas.

Por su parte, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, dijo que "casi un millón de personas pide entradas para asistir" al acto de Tusla, que cuenta con menos de medio millón de habitantes.

¿Las autoridades locales qué dicen del mitin de Trump?

El director del Departamento de Salud de Tusla, Bruce Dart, había instado el domingo a aplazar el mitin debido a los riesgos de expansión del coronavirus; "me preocupa nuestra capacidad para proteger a cualquiera que asista a un gran evento en un local cerrado, y también me preocupa nuestra capacidad de garantizar la seguridad del presidente", señaló al mismo rotativo.

Agregó que era "un honor para Tusla que un presidente en funciones quiera visitar nuestra comunidad, pero no durante una pandemia. Me gustaría que se pudiera posponer para un momento en que el virus no sea una gran preocupación como es hoy",

¿Qué dice el presidente de EU sobre el nuevo coronavirus?

Donald Trump ha minimizado los riesgos del coronavirus (COVID-19) en su esfuerzo por reactivar la economía de Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia con más de 115 mil muertes, previo a las elecciones de noviembre.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?