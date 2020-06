La red social Snapchat dejó de promocionar este miércoles las publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que incitan a la "violencia racial", en un contexto de manifestaciones por la muerte de George Floyd, un afroamericano que falleció en días pasados luego de que un policía de Minneapolis lo asfixiara.

Actualmente no estamos promocionando el contenido del presidente en la plataforma Discover de Snapchat", dijo la red social enfocada principalmente en los jóvenes.

Snapchat agregó que "no publicaremos las voces que incitan a la violencia racial y a la injusticia dándoles promoción gratuita en Discover", la sección de perfiles recomendados de la aplicación.

Hace unos días, el presidente Trump dijo que desplegaría a miles de soldados para llevar el orden a las manifestaciones; sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseguró que se opone a la invocación de la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas de servicio activo para reprimir los disturbios civiles, como lo sugirió el mandatario.

"No apoyo que se use la Ley de Insurrección", indicó Esper en una rueda de prensa. "Siempre he creído y sigo creyendo que la Guardia Nacional es más adecuada para prestar apoyo interno a las autoridades civiles en estas situaciones", agregó.

