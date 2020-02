Su novio le fue infiel; ella lo metió en una maleta y lo dejó morir

Una mujer identificada como Sarah Boone, de 42 años, fue detenida por las autoridades de Florida por supuestamente haber metido a su novio en una maleta, grabar sus repetidos gritos de ayuda y dejarlo encerrado hasta que murió.

Elementos de la policía del condado de Orange detuvieron Sarah Boone por cargos de homicidio culposo por la muerte de Jorge Torres Jr., de 42 años, cuyo cuerpo se encontró al interior de una maleta.

De acuerdo con las autoridades, Sarah Boone llamó al 911, número de emergencias, la tarde del lunes desde su casa en Winter Park y reportó la muerte de su novio, por lo que se enviaron elementos de emergencia a la casa de la mujer.

Tras las primeras indagatorias, la mujer informó a los investigadores que la noche previa, ella y su novio habían estado tomando y acordaron que sería gracioso que Torres se metiera a la maleta durante un juego a las escondidas.

Ella, presuntamente, reconoció haber cerrado la maleta con cremallera, para después subir a su dormitorio a dormir. Fue hasta la mañana siguiente, al despertar, cuando encontró todavía a su novio en el interior de la maleta ya sin signos vitales.

Sin embargo, la versión contada por Sarah Boone se contradice con el video que la policía encontró en su teléfono. En esa grabación se muestra, supuestamente, una maleta de color azul apuntando hacia abajo mientras la víctima intentaba liberarse del cautiverio.

Conforme corre el video encontrado por las autoridades, se escucha al hombre pidiendo ayuda y gritando que no podía respirar. Mientras se escucha a la mujer riendo y diciendo: "Así es como me siento cuando me engañas", escribieron los investigadores en los documentos oficiales.

La mujer fue detenida y enfrenta cargos por homicidio culposo. Hasta el momento, se desconoce si cuanta con defensa legal.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?