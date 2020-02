Nuevo tiroteo en EU: ahora, en centro comercial de Arkansas

Al menos tres personas, incluidos dos policías, fueron baleadas este lunes por la mañana en un Walmart en Forrest City, condado de St. Francis, Arkansas, Estados Unidos (EU), informó la Policía estatal en una publicación de Facebook.

El despachador de la Policía de la ciudad de Forrest, Chastity Boyd, dijo a la agencia de noticias The Associated Press (AP) que tres personas fueron baleadas dentro de Walmart, pero que no tenía información sobre quiénes son o el alcance de sus lesiones, tampoco de los ejecutantes del tiroteo en Arkansas.

Trabajo coordinado

El portavoz de Walmart, Scott Pope, dijo que la compañía estaba trabajando con el Departamento de Policía de Forrest City, en Arkansas, con su investigación, pero no quiso hacer más comentarios sobre el tiroteo dentro del centro comercial.

Tammy Priddy, de 57 años, trabaja en Simmons Eye Center, cerca del lugar del tiroteo. Ella dijo que estaba preparando registros de pacientes para el día cuando escuchó ocho disparos; se escondió debajo de un mostrador en el laboratorio hasta que se detuvieron los disparos y pudo salir fuera del Walmart.

Los primeros dos disparos me sorprendieron, y luego entró un compañero de trabajo y dijo que era un disparo", dijo Priddy.

Ella y un compañero de trabajo salieron corriendo del edificio y los agentes que estaban fuera del Walmart le ordenaron que se alejara lo más posible del edificio para evitar el tiroteo: "Tenía demasiado miedo para pensar en otra cosa que no fuera ponerme a salvo", dijo a policías y reporteros.

Mantuvimos nuestras mentes directas a donde estábamos a salvo y pudimos llegar a un lugar seguro".

Las escena del crimen

Forrest City está a unos 70 kilómetros al oeste de Memphis y a unos 135 kilómetros al este de Little Rock. La División de Investigación Criminal de la Policía del Estado de Arkansas estaba investigando el tiroteo. No es la primera vez en los últimos meses que una tienda Walmart ha sido escenario de un tiroteo.

