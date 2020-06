Al menos 25 ciudades en Estados Unidos decretaron toque de queda este fin de semana tras los fuertes disturbios que se han generado luego de que fuera publicado el video donde George Floyd, un hombre de raza negra falleciera muriera tras ser sometido por un oficial de policía, a plena luz del día.

Pese a que Minneapolis se ha convertido en el “ojo del huracán” por la mayor concentración de protestas raciales, en total han sido al menos 16 estados de la Unión Americana en extender el toque de queda.

Activan a la Guardia Nacional

La Guardia Nacional activó a un total de 5 mil soldados y aviadores para 15 estados y Washington, DC; aunque, desde la Casa Blanca se indicó que las agencias policiales estatales y locales siguen siendo la principal responsable de la seguridad.

“No vamos a federalizar a la Guardia Nacional en este momento. Pero, si es necesario, tenemos más activos militares que pueden desplegarse. Haremos todo lo que los gobernadores o alcaldes necesiten para mantener el control de sus ciudades.” Robert O'Brien, asesor de seguridad nacional .

Cabe destacar, que los disturbios civiles fueron aumentando cada vez más, luego de la muerte del pasado lunes de George Floyd, a quien se le mostró en un video sin aliento cuando un policía blanco de Minneapolis se arrodilló sobre su cuello.

En dicha grabación que también fue difundida en las redes sociales, se podía escuchar a la víctima que pedía que lo soltaran, ya que no podía respirar. Algunos presentes le pidieron a los agentes no poner en esa posición al detenido, y que lo pusieran adentro de la patrulla, aunque eso no sucedió y segundos después George quedó inconsciente.

Es de resaltar que, el movimiento presidencial para federalizar a las tropas de la Guardia Nacional no suele suceder a diario, ya que ocurre unas 12 veces desde mediados de 1900, principalmente durante la era de los Derechos Civiles de la década de 1960, según la oficina de prensa de dicha autoridad.

