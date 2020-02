Trump recomienda ser bacteriofóbico para protegerse contra el coronavirus

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una serie de consejos a toda la gente que se encuentra preocupada por el brote de coronavirus Covid-19: ser un bacteriofóbico como él.

Por ejemplo, el hecho de lavarse las manos con frecuencia ha sido, desde hace largo tiempo, una peculiaridad del magnate neoyorquino.

Trump dijo que ese hábito es exactamente lo que se necesita para protegerse contra el coronavirus, que se propaga fácilmente y puede ser mortal.

"Lo hago mucho de todos modos, como probablemente escucharon", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, lo que provocó risas entre los asistentes.

Lávate las manos, mantente limpio. No tienes que agarrarte necesariamente a cada pasamanos a menos que tengas que hacerlo. Cuando alguien estornuda, trato de retirarme", fueron parte de las recomendaciones hechas por Trump.

Además, relató un encuentro cercano reciente con alguien que estaba enfermo, y cómo lo manejó, actuando para los presentes la escena que vivió hace unos días.

Un hombre se me acercó hace una semana. No lo había visto en mucho tiempo. Le dije, '¿cómo estás?' Él dijo 'bien, bien'. Me abraza. Le dije '¿estás bien?'. Él dijo 'no, tengo la peor fiebre y la peor gripe'. Y me está abrazando y besando", relató Trump.

Al llegar a este punto el presidente relató que le dijo a su interlocutor “disculpa”, tras lo cual fue inmediatamente a lavarse las manos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?