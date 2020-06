"Por favor, no puedo respirar", "me van a matar", "me duele el estómago", "me duele el cuello" y "todo duele", fueron las últimas palabras que George Floyd pronunció antes de morir a manos de la policía de Minneapolis, y ahora, esas mismas vuelan los cielos de Estados Unidos, gracias al trabajo del artista Jammie Holmes.

Durante el fin de semana cinco pancartas que contenían las últimas palabras de George Floyd fueron arrastradas por aviones que surcaron los cielos de Detroit, Nueva York, Miami, Dallas y Los Ángeles.

La obra es del artista plástico Jammie Holmes, un afrodescendiente radicado en Estados Unidos, en respuesta al asesinato de Floyd y como una forma de “protesta contra la brutalidad policial dentro de la comunidad afroamericana”.

El despliegue de las últimas palabras de Floyd en partes del país subraya la necesidad de unidad y la convicción de que lo que le sucedió a George Floyd está sucediendo en todo Estados Unidos. Jammie Holmes, artista.

“Por favor, no puedo respirar”

Detroit, EU

Foto: Jammie Holmes

“Mi estómago duele”

Miami, EU

Foto: Jammie Holmes

“Me duele el cuello”

Dallas, EU

Foto: Jammie Holmes

“Todo me duele”

Los Ángeles, EU

Foto: Jammie Holmes

“Me van a matar”

Nueva York, EU

Foto: Jammie Holmes

De acuerdo con el artista, la intención de usar el cielo como lienzo para su obra fue “presentar un contraste con el ruido de los medios digitales y emplea una forma de comunicación que las clases privilegiadas utilizan con mayor frecuencia para anunciar eventos deportivos, propuestas de matrimonio o promover el consumo, pero raramente utilizada con fines políticos o sociales, porque es una salida que no está disponible para los pobres y marginados”.

Esta presentación es un acto de conciencia social y protesta destinada a unir a las personas en su incienso compartido ante el trato inhumano de los ciudadanos estadounidenses. Jammie Holmes, artista.

La muerte de George Floyd mientras era arrestado por supuestamente intentar usar un billete de 20 dólares falso ha desatado una serie de protestas en más de 140 ciudades de Estados Unidos, a pesar de que continúa la amenaza por la COVID-19.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, la pandemia del coronavirus cristalizó muchas de las desigualdades que sufre la comunidad negra en Estados Unidos, desde una mayor probabilidad de morir por el coronavirus, a tasas de desempleo dos veces más altas que las de los blancos.

