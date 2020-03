Una pomerania, primer perro contagiado de coronavirus

Fue en Hong Kong donde el perro de raza pomerania dio positivo para contagio por el nuevo coronavirus, al contraerlo de su dueña, quien está internada por la infección, así lo confirmó la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove.

Fue este jueves, mediante la conferencia diaria que ofrece la OMS sobre la situación del nuevo coronavirus (Covid-19), señaló que si bien es verdad la existencia del perro, hasta el momento no hay pruebas de que pueda infectar a seres humanos.

Además informó que el pomerania se encuentra en buen estado, a pesar de su diagnóstico de Covid-19.

Luego del contagio, el animal fue puesto en cuarentena pues desde el pasado miércoles autoridades de Hong Kong dieron a conocer que un perro de raza pomerania salió positivo en la prueba de coronavirus con un nivel vírico muy bajo, ahora ratificaron la información.

La dueña del pomerania dio positivo y también está en cuarentena.

No existe ninguna prueba de que animales como gatos o perros puedan infectarse con este virus o transmitirlo a los seres humanos, pero aun así el ministerio estimó que los animales de compañía de las personas infectadas tendrán que permanecer aislados durante dos semanas.

En tanto, el director del organismo internacional, Tedros Adhanom, se dijo preocupado por la propagación del Covid-19 en países con sistemas sanitarios más débiles, porque algunas naciones no se lo están tomando en serio y sus dirigentes no están demostrando el liderazgo político necesario, según argumentó.

Lo peor que le puede pasar a un país es que se rinda. Lo que la OMS dice es: no sucumban, no se rindan. Usen un enfoque integral, no usen una dicotomía", señaló Adhanom .

A nivel mundial se han registrado 95 mil 265 casos de coronavirus y tres mil 281 personas han muerto. Fuera de China, en las últimas 24 horas se han notificado dos mil 55 contagios en 33 países.

