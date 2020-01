Caricatura de diario danés sobre el coronavirus desató la ira de China

El periódico danés Jyllands Posten se negó este martes a pedir disculpas a China por la publicación de una caricatura del coronavirus en las columnas del diario, lo que provocó la ira de la embajada de China en Copenhague.

La caricatura, publicada el lunes en las páginas del diario escandinavo y firmada por Niels Bo Bojesen, representa una bandera china donde las cinco estrellas amarillas normalmente presentes en la parte superior izquierda de la pancarta fueron reemplazadas por dibujos del nuevo coronavirus que apareció a finales de 2019 en China.

En su sitio web, la embajada de China en Dinamarca calificó la caricatura de "insulto a China, que hiere al pueblo chino".

Según las autoridades chinas en Copenhague, el dibujo superó el "límite ético de la libertad de expresión". La embajada exigió al periódico y a su dibujante "una disculpa pública al pueblo chino".

No podemos disculparnos por algo que no pensamos que está mal. No tenemos intención de ser humillantes ni de burlarnos, y no creemos que el dibujo lo sea", declaró este martes Jacob Nybroe, editor del diario, en el sitio web del periódico.

La caricatura del nuevo coronavirus fue publicada este lunes. Foto: AFP

El brote de neumonía viral, que se originó en la metrópoli de Wuhan (centro de China), causó hasta el momento más de 100 muertes en China, con más de 4 mil 500 infectados en total.

El periódico Jylland Posten no es ajeno a las controversias. En 2005, el diario desencadenó una ola de protestas violentas en el mundo árabe tras la publicación de caricaturas de Mahoma.

La embajada de China en Dinamarca asegura que la imagen hiere al pueblo chino. Foto: AFP

La preocupación a nivel mundial que ha desatado el nuevo coronavirus ocasionó que unos 350 ciudadanos europeos regresaran a su país de origen en dos aviones, medida a la que la Comisión Europea se sumó precisando que los repatriados están sanos o no presentan síntomas por los que habría que preocuparse.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?