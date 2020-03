Coronavirus en Italia: actor queda atrapado en su casa con el cadáver de su hermana

Un actor y fisicoculturista italiano, Luca Franzese, se valió de las redes sociales para denunciar que se encuentra desesperado en su casa en Nápoles debido a la epidemia del nuevo coronavirus 2019, crisis que lo ha hecho permanecer atrapado junto al cadáver de su hermana que probablemente murió víctima del COVID-19.

En el estremecedor video que el actor italiano Luca Franzese difundió, se le escucha denunciar que su hermana murió en su casa en Nápoles probablemente por el nuevo coronavirus y que hasta el momento no ha recibido ayuda de las autoridades de Italia ante la crítica situación que atraviesa con su familia.

Luca Francese denuncia en las imágenes donde se aprecia el cuerpo de su hermana acostado sobre una cama, que atraviesa un sentimiento de abandono ante la poca respuesta que ha tenido por parte de las instituciones de Italia.

Estoy haciendo este video por el bien de Italia, por el bien de Nápoles. Ayer por la noche murió mi hermana probablemente por el COVID-19. Estoy esperando la respuesta de las instituciones y todavía no tuve ninguna. Este video es muy fuerte, les pido que no se lo muestren ni a los niños ni a los ancianos. Tengo a mi hermana muerta en la cama, no sé qué hacer, no puede tener la despedida que se merece porque las autoridades me abandonaron”, comenta Luca Franzese en el video.

Franzese explicó que ha permanecido 36 horas atrapado en su casa de Nápoles con el cadáver de su hermana mientras da cuenta que su situación es verdaderamente cruda. En la publicación que hizo en Facebook también señaló que él mismo podría estar contagiado del COVID-19.

Yo me puse en cuarentena forzada, hoy podría estar yendo a todos lados y difundir el virus si estoy contagiado porque a mi hermana le hice la respiración de boca a boca y a nadie le importó, ninguna institución me llama. Estamos arruinados, Italia nos abandonó”, continúa Luca.

El italiano detalló que al primero que no le importó su problema fue al médico que atendió a su hermana porque no ha visitado a su casa y tampoco verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Asegura que su hermana era una persona con factores de riesgo y a nadie le importó.

Estamos arruinados, Italia nos abandonó”, añadió en el video.

Medios italianos reportaron que además de Franzese y el cuerpo de su hermana, se encuentran en la casa los dos padres de ambos, ya ancianos, y otra hermana con su esposo y sus dos hijos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?