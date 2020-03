Feminista Frida Guerrera confronta a Marco Olvera: "aprende a respetar a las mujeres"

Después de que Marco Olvera, reportero del diario digital Bajo Palabra, pidiera al presidente Andrés Manuel López Obrador investigar a las personas que están detrás del paro nacional de mujeres “Un Día Sin Nosotras”, mencionando que entre ellas se encuentra la feminista Frida Guerrera, la activista confrontó al comunicador al término de la conferencia matutina del mandatario.

Frida Guerrera le cuestionó a Marco Olvera sobre sus señalamientos y pidiéndole que aprendiera a “respetar a las mujeres”.

Durante su intervención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el reportero Marco Olvera señaló:

Presidente, le cuestiono, aprovechando que está el señor Santiago Nieto, si la Unidad de Inteligencia Financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Flores del Campo, Fernando Belaunzarán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar un Día Sin Mujeres, el próximo 9 de marzo, osea un día después del Día Internacional de la Mujer”, Marco Olvera, reportero del diario digital Bajo Palabra.

Añadió que aunque no pide que se suspenda el paro nacional de mujeres, si le parece importante que los mexicanos sepan de dónde vienen los recursos que están relacionados con la protesta.

Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos y de apoyo de algunos medios de comunicación. ¡Ojo! No estoy pidiendo que se replieguen o que se suspenda pero sería interesante que los mexicanos sepamos ¿quiénes los financían?, ¿quiénes les pagan? o ¿de dónde viene el dinero?”, Marco Olvera, reportero del diario digital Bajo Palabra.

La respuesta de Frida Guerrera

Ante las acusaciones de Marco Olvera, que pidió investigar a la feminista Frida Guerrera por su supuesta relación con el paro nacional de mujeres, la comunicadora lo enfrentó al término de la conferencia matutina del presidente López Obrador indicando:

¿Cómo te atreves? Si no conoces mi trabajo... Aprende a respetar a las mujeres porque el que no pensemos como tú, no significa que no tengamos conocimiento para atrevernos a decir lo que decimos. Aprende a respetarnos, les llamas prostitutas a las compañeras, te atreves a mí, que no me conoces en efecto, a sugerir que me investiguen. Investígame tú y si no, ¿renuncias a tu cargo? ¿Te disculpas con tu medio?", Frida Guerrera, feminista.

La confrontación de Guerrera con Olvera quedó registrada en un video en el que ella también le dice que ella no está apoyando el paro nacional de mujeres.

