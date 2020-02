La pareja que no tuvo hijos y decidió rescatar canguros en Australia

Gary Wilson y Julie Willis son una pareja que vive en Australia y ha saltado a los reflectores del mundo porque a pesar de no tener hijos tienen una familia muy peculiar formada por canguros que quedaron huérfanos por los incendios forestales y a quienes llaman sus “bebés”.

La pareja que decidió no tener hijos y ha arriesgado su vida para rescatar a los canguros y otros animales que perdieron su hogar por las llamas, vive en la comunidad de Wytaliba, ubicada en una zona normalmente verde y templada al norte de Sídney.

Son residentes de una pequeña casa con techo de madera y que decidieron quedarse en su vecindario para combatir las llamas en lugar de huir para garantizar su bienestar. Así es como Gary y Julie se convirtieron en cuidadores de animales, una causa que consideran digna y los hizo convertir su morada en un refugio.

Los primeros animales que los australianos albergaron fueron una docena de canguros bebé que habían quedado huérfanos por los incendios forestales mientras comenzó a llegar más vida silvestre a su casa para protegerse de las llamas tras haber perdido su hogar.

Teníamos demasiados animales en la casa y alrededor que realmente no pudimos huir así que decidimos quedarnos a pelear. Luego los bomberos nos llamaron y nos dijeron que no podían salir, así que no tuvimos otra opción más que ayudarlos. Ahora son parte de nuestra familia, no tenemos hijos así que es en lo que pasamos nuestro tiempo. Cuidamos a nuestros bebés sin importar cuáles sean, ya sean canguros, equidnas o wombats”, comentó Willis.

El incendio que ocurrió cerca de la casa de esta pareja tuvo lugar el pasado 8 de noviembre, durante la primavera del hemisferio sur. La emergencia mató a dos vecinos en la pequeña comunidad. Gracias a una pizca de suerte, la casa de madera continúa de pie y ahora funciona como refugio.

Gary y Julie nunca habían visto incendios tan feroces y revelaron que la mayoría de animales como zarigüeyas, planeadores, equidnas y lagartijas e incluso aves no pudieron ser lo suficientemente rápidos como para escapar de las llamas.

