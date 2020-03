Viola recomendaciones por coronavirus: hombre lame sus dedos y se limpia en el metro

Un hombre que viajaba en el metro de Hong Kong, en China, fue captado mientras realizaba una broma de mal gusto durante su viaje. En plena contingencia mundial por la pandemia del coronavirus Covid-19, se atrevió a lamer (discretamente) sus dedos para después limpiarse esa saliva en uno de los pasamanos.

El video del hombre viajando en el metro de Hong Kong, muestra cómo el sujeto ignora las recomendaciones sanitarias para evitar posibles contagios del coronavirus (Orthocoronavirinae) y sin más, lame sus dedos para después esparcir su saliva por el pasamanos.

Las imágenes del pasajero del metro que lamió sus dedos para limpiar su saliva en un pasamanos, indignaron a usuarios de las redes sociales. En los comentarios que despertó el video, el hombre es repudiado por su comportamiento y falta de empatía con las personas que en varios países se están enfrentando a un cuadro respiratorio crítico debido al Covid-19.

Después de que el hecho fuera grabado, el hombre fue identificado como Joel Werner, un administrador de fondos de cobertura. El acto fue condenado y denunciado en las redes sociales lo que llevó a la empresa de transporte público a emitir una respuesta en la que indicaron que el incidente fue notificado a la policía para que tomara las acciones correspondientes.

Debido al escándalo que desató, Werner no tuvo más opción que ofrecer una disculpa pública por su comportamiento en plena crisis por el Covid-19 (Orthocoronavirinae). Detalló que su actitud sólo se trataba de una broma y que antes del video desinfectó la barra.

Ahora me doy cuenta de que no debí haber hecho eso. Una pandemia global no es un asunto de risa. Por favor, tengan la seguridad de que no fue mi intención causar ninguna preocupación o daño a ningún miembro del público", escribió Joel Werner en Facebook.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?