El show más cruel del mundo: arrojan a cerdito desde un bungee

La inauguración de un parque temático en China desató todo un escándalo y fue señalada como un caso más de maltrato animal debido a que, como parte del show, arrojaron a un cerdito desde un bungee de 68 metros de altura, situación que ha sido calificada como cruel y ocasionó que el mismo lugar de atracciones ofreciera una disculpa pública.

El video del cerdo “saltando” desde el bungee del parque temático Meixin Red Wine Town, en China, causó indignación en las redes sociales por el nivel de estrés al que someten al animal.

Las imágenes fueron grabadas este sábado con el fin de promover al bungee como una de las grandes atracciones turísticas e incluso trascendió que el espectáculo también se organizó porque querían celebrar el próximo Año Nuevo Lunar. El cerdito de 75 kilogramos se observaba desesperado, mientras lo mantenían atado a un palo de madera y era trasladado por varios trabajadores a la estructura.

Como parte de lo planeado, los empleados arrastraron al animal que se encontraba visiblemente aterrorizado hasta el borde de la plataforma elástica. Lo sujetaron a un arnés de seguridad antes de dar el siguiente paso que fue empujarlo hacia abajo para dejarlo caer por encima de un lago.

Después de la polémica que el acto desató, el parque temático tuvo que disculparse. Tras aceptar lo que hicieron, un vocero del sitio se limitó a decir que el cerdo había sido enviado a un matadero asegurando que se encontraba bien.

Ante críticas en las redes sociales como: “el operador del sitio turístico debería ser arrojado de la torre elástica para ver qué tan tranquilo se siente”, “¡Fue miserable para el animal! ¡Es una desagradable idea de marketing llamar la atención al abusar de un cerdo!”, el parque temático se comprometió a fortalecer la regulación de sus actividades de mercadeo y proporcionará mejores servicios y un ambiente armonioso para mejorar la experiencia de los turistas.

Grupos animalistas en Asia también se sumaron al debate sobre la situación a la que fue sometido el cerdo y argumentaron que este tipo de actividades se realizan seguido porque la ley de protección animal en la región no ha contemplado incluir una penalización en contra de los delitos hacia los animales, señalaron que no existe una base legal que proteja a los animales que no son salvajes.

