Denuncian a metro de Chile tras este video de una mujer con discapacidad

Una joven tuvo que arrastrarse por las escaleras en una estación del metro en Chile debido a que el sistema de transporte colectivo no contaba con las condiciones necesarias para que puedan desplazarse las personas con discapacidad y su viacrucis fue grabado en un video que se convirtió en una denuncia hacia las autoridades del país andino.

La escena fue registrada por Isabel Morales después de que su hija se viera en la necesidad de arrastrarse por las escaleras de la estación del metro Intermodal La Cisterna. La joven tuvo que desplazarse así porque cuando tuvo que viajar, los dos ascensores se encontraban con una falla.

El video que dio a conocer Morales desató indignación en las redes sociales por las condiciones con las que la familia tuvo que ingresar a dicha estación de metro en Chile.

En una entrevista que la madre dio al medio CHV Noticias, comentó:

Así baja mi hija de la escalera porque están todos los ascensores malos. Hicimos la denuncia Metro, pero no pasa nada. Nos encontramos con los dos ascensores malos, entonces mi hija se desesperó y dijo, “mamá”, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a bajar? La gente pasaba y pasaba porque no brinda la ayuda”.

La joven que tuvo que bajar arrastrándose responde al nombre de Jessica y también habló sobre su experiencia:

No tenía cómo (bajar) y tenía que tomar el metro para llegar a mi trabajo. Es frustrante y un poco de humillación también. No es la primera vez, siempre la pasamos mal. A veces queremos pasar al ascensor y la gente no nos deja”.

El Metro de Santiago dio a conocer su postura sobre los hechos diciendo que el mantenimiento de la estación no depende de ellos sino de la concesionaria de la Intermodal La Cisterna y que es el Ministerio de Obras Públicas el que debe fiscalizar, este último organismo señaló que se encuentra en proceso de recabar los antecedentes para determinar las causas que originaron esta situación y que se espera reparar lo antes posible.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?