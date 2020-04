El zoológico de Moscú, que está cerrado para los visitantes como medida de prevención por el coronavirus, lanzó el reto del osito panda Ru Yi para que los rusos se queden en casa y limpien a conciencia sus casas.

En el video publicado en sus redes sociales se puede ver al panda que se estira para treparse a un barril atado con una cuerda.

Aunque parece que será una tarea imposible, el oso tiene mucha paciencia y poco a poco se empieza a subir. Primero con las patas delanteras para después ya que está seguro, abalanzar el cuerpo y sostenerse a la cuerda, para finalmente entrar al contenedor.

El zoológico lanzó el reto a los rusos autoaislados de estirar las piernas mientras hacen las tareas domésticas.

En su página de Facebook, el zoológico sugirió a las personas que imitaran al panda Ru Yi al alcanzar el polvo de muebles de alto nivel, como estantes superiores o accesorios de iluminación.

La esencia de la tarea es limpiar el polvo en superficies de alta ubicación. Parece simple. De hecho, a menudo nos olvidamos del aire acondicionado, la calefacción de agua, la cubierta del gabinete o hasta el candelabro”, publicó el zoológico en su Facebook.

“Los osos parecen ser torpes. De hecho, el panda puede dormir fácilmente en la parte superior de los árboles altos y equilibrarse en ramas delgadas”, añadió.

No es la primera vez que se lanzan este tipo de retos; anteriormente ya lo habían hecho con un lobo.

Putin declaró un mes de asueto para frenar el coronavirus

El pasado jueves, Vladimir Putin decretó que abril será un mes de asueto para frenar el avance de la pandemia de coronavirus, aunque se mantendrán los salarios.

"La amenaza persiste. Los virólogos estiman que el pico de la epidemia no se alcanzó en el mundo ni en nuestro país. He tomado la decisión de extender el periodo de días no laborables hasta el 30 de abril", dijo el presidente ruso.

Putin ordenó que se mantengan los salarios y dio las gracias a las profesiones médicas, asegurando que este medida ya ha permitido "ganar tiempo" frente a la epidemia.

Además de las tiendas de alimentos, las farmacias, los establecimientos médicos y otros comercios de productos de primera necesidad, que pueden permanecer abiertos, cada región podrá determinar qué empresas y organizaciones pueden funcionar.

