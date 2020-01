Alertan por fraudes y extorsiones en compraventa de autos por internet

Autoridades del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSyJ) de la Ciudad de México alertaron a los ciudadanos sobre un modo de fraude y extorsión que ocurre en diversos sitios de internet. Éste sucede en la compraventa de autos a través de páginas de internet como Mercado Libre y Segunda Mano.

Uno TV tuvo acceso a casos de algunas personas que se convirtieron en víctimas de robo y extorsión cuando intentaron vender su automóvil en internet y que, afortunadamente, denunciaron vía call center del CCSyJ.

Una de las víctimas denunció que, tras realizar los papeleos de la compraventa de un vehículo, los extorsionadores la amenazaron.

Me dijeron: te quiero sola, no quiero chismerío, no quiero que des aviso, nada; yo estoy desesperada, señorita, no sé qué hacer, ¿qué hago? Oriéntame […] yo estoy muy angustiada, señorita, porque obviamente sabe mi dirección, hicimos el papel ese de compraventa", explicó la víctima al CCSyJ.

De acuerdo con datos oficiales, este año se hicieron 149 denuncias en la Ciudad de México, donde los delincuentes tuvieron éxito en el 45% de los casos.

Uno de las formas más comunes de operar es pedir que las transacciones por la compraventa de algún vehículo sea en el domicilio de la víctima y, después, hacer depósitos con cheques sin fondos.

Además, en el caso de operaciones o “compras” que ocurren entre viernes y domingo, los delincuentes cancelan el cheque y, luego, cuando el auténtico vendedor reclama, ellos lo amenazan diciendo que conocen información de sus domicilios y familiares.

Aquí otro caso:

Ayer me contactaron para que les vendiera mi camioneta, y según me hicieron la transacción y todo. Hace rato les marqué para pedirles mi lana y ya me salieron con que no, que ya tienen ubicada a toda mi familia por todo el papeleo de mi camioneta", dijo otra de las víctimas cuando llamó a la línea de atención del CCSyJ.

Así es como comienzan las amenazas y las extorsiones

Ante estos casos de fraudes y extorsiones por la compraventa de automóviles por internet, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia capitalino detalló que ya se han registrado dos homicidios de víctimas que intentan recuperar su vehículo.

Además, los delincuentes piden una fuerte cantidad de dinero y prometen dejar la unidad en algún punto.

Hice depósito, según para liberar mi camioneta, pero no fue así. Me pidieron 20 mil pesos, según para darme la camioneta, que me la dejarían en equis lugar, donde yo diga", agregó el denunciante.

En ese sentido, el Consejo envió un exhorto a Mercado Libre y Segunda Mano para que adviertan a los cibernautas de este tipo de delitos y emitan estas recomendaciones:

No atender el sentido de urgencia al vender o comprar

de urgencia al vender o comprar No realizar operaciones en domicilio

en domicilio Revisar legalidad del vehículo en módulos de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX

