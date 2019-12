Coyotes "ayudan" a pasar examen de Uber; en internet trafican con cuentas

Las cuentas para conducir taxis de aplicación se trafican ilegalmente por coyotes y en las redes sociales.

UnoTV ubicó a un grupo de personas que utilizan uniformes de color azul y logos de la empresa Uber, que ofrecen dar de alta a conductores en las plataformas y asignar un auto para trabajarlo, aun si éstos, ya han sido rechazados con anterioridad.

Operan afuera de la Comisión Nacional de Seguridad en la Avenida Tlalpan. Para realizar el trámite piden una identificación y un correo electrónico.

Para contactarlos UnoTV entregó una licencia, le tomaron foto y la enviaron a un chat de celular. Luego prometieron enviar videos para poder pasar el examen para trabajar como conductor.

Se le hace lo que es el registro y se le envían lo que son dos videos de apoyo para el examen para que no lo repruebes. Ya una vez que usted aprueba el examen, si usted no tiene un vehículo, nosotros le asignamos la lista de socios o si tenemos vehículos disponibles, se le asigna uno", dijo el supuesto gestor.

Uber informó que estas personas no pertenecen a la empresa. Advirtió que se trata de un fraude.

Los coyotes admitieron que sus cuentas son codiciadas en el mercado negro.

Yo soy socio conductor y tengo una calificación de 4.8, muy buena calificación y aquí me ha llegado gente que me compra mi cuenta ‘'te doy 5 mil pesos por la cuenta, ¿sabes qué? estás equivocado, ¿por qué?, porque para empezar es un fraude", abundó el coyote.

En las redes sociales abundan perfiles que venden cuentas de taxis por aplicación y con las que presuntamente han sido cometido delitos.

Abraham asegura que al subir a un auto de Uber, lo rociaron con una sustancia que provocó que perdiera el conocimiento. Cuando despertó se dio cuenta de que lo habían robado.

Lo tomo, me subo, me quedo dormido y mi siguiente recuerdo fue: yo en mi cama; me despierto normal y cuando empiezo a buscar mis cosas me doy cuenta que no tengo mi cartera, no tengo mi reloj, mis lentes, mis tenis".

Adriana fue víctima de acoso. Días después de solicitar un servicio, un chofer la buscó hasta su domicilio con el pretexto de que ella había olvidado una USB. Sin embargo, su esposo logró ahuyentarlo.

Salió mi marido y le dijo: ¿qué necesitas?. -Es que se le olvidó una USB y quiero verla para entregársela-. Mi esposo le dijo: me lo puedes dar a mí. El chavo no se lo quiso dar, quería verme a mí y mi esposo le dijo que se largara o que llamaba a la policía".

Uber aseguró que el alta a socios conductores únicamente se puede hacer de manera presencial en los centros de activación autorizados. Expuso que se han reforzado medidas para evitar la usurpación de cuentas.

Ahora los choferes deberán tomarse una selfie para verificar que están dados de alta en el sistema.

