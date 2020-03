Celulares, principal objeto robado en eventos masivos; sigue estas recomendaciones

Los conciertos de grandes magnitudes suelen ser muy divertidos para los asistentes, sin embargo, es importante tener cuidado a la hora de llevar tus pertenencias como: el celular. Tal es el caso de Sandy, quien se preparó para otro evento masivo, un concierto que esperó por meses.

Estaban un poco caros los boletos para este evento, pero teníamos muchas ganas de venir”.

En el último al que asistió, le robaron un celular de alta gama, pero ahora está preparada.

Traigo mi bolsa con cierre para poder guardar mi teléfono ahí y pues no traerlo como tan a la mano”. Sandy de los Santos, asistente a concierto.

Tras denuncias en redes por múltiples robos de celulares en conciertos, algunos asistentes siguen recomendaciones para proteger sus pertenencias.

Principalmente no poner las cosas de valor en el pantalón, a lo mejor ni siquiera en la parte de enfrente porque pues también se siente”. Recaba Gutiérrez, asistente a concierto.

Traigo mi cangurera pegada al cuerpo por adelante para evitar que me quiten la cartera, el celular”. Jesús Álvarez, asistente a concierto.

En recintos como el Foro Sol, que logran albergar a más de 37 mil 500 personas, es recomendable no permanecer todo el tiempo al frente del escenario.

Vemos en eventos una gran concentración al frente del escenario y vemos la parte de atrás un tanto despejada esto quiere decir que la ocupación de personas por metro cuadrado está calculado para que podamos tener una movilidad y una reacción preventiva y de emergencia”. Fernando Polanco, presidente ejecutivo Asis México.

Las aglomeraciones por buscar un lugar lo más cerca del escenario, permiten que estos delincuentes operen.

Trabajan en un grupo ya que se requiere de una persona que es la que hace sustracción del teléfono y otras personas que se dedican a empujar a la persona”. Juan Carlos Medina, suboficial de cuadrante.

Identificarlos en la multitud y además comprobar el robo son obstáculos para poder sancionar el delito.

Ya no pude ni reportarlo ni nada porque pues no sabía quién había sido”. Sandy de los Santos, asistente a evento masivo.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX recomienda denunciar.

Si la gente no denuncia, no sabemos que le están robando a las personas, entonces no implementamos o incrementamos estos dispositivos de seguridad”. Juan Carlos Medina, suboficial de cuadrante.

Implementar estas recomendaciones puede hacer la diferencia puede hacer la diferencia al disfrutar de un evento.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?