Comerciantes del Centro Histórico levantan cortinas; nos vamos a portar bien, dicen

"Nos vamos a portar bien", prometen comerciantes del Centro Histórico de la CDMX, luego de más de tres meses de no laborar; por fin lograron levantar las cortinas de sus negocios.

Madero, la emblemática calle del Centro Histórico de la Ciudad de México, regresa a la nueva normalidad, en donde en algún momento solo empleado con credencial podrían transitar por ahí.

Comercios abrieron y se deleitaron con el ruido de las cortinas metálicas de los negocios con número non, como lo estipula la nueva norma emitida por las autoridades capitalinas.

Dunia Ludlow, coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico informó que estarán abriendo entre 10 mil y 12 mil negocios en el primer cuadro de la capital mexicana. Por lo pronto, solo abrieron comercios al menudeo.



No se escatimó en escobas, cubetas, agua y jabón, otros llegaron con escaleras y herramientas para arreglar lo necesario.



Todo limpio, en el horario de 10 a 6 de la tarde poco a poco las calles del Centro Histórico empezaron a registrar más afluencia de gente, incluso hubo quien no resistió, rompió con la sana distancia y acudió a revisar y comprar ofertas.

Con la reapertura en el Centro Histórico de la Ciudad de México las tiendas incluso registrar filas de personas para poder ingresar en ciertos lugares.

Un tapete para sanitizar los zapatos e incluso toma de temperatura, son los nuevos protocolos que deberán acatar los locatarios y los clientes como parte de la nueva normalidad.

