Tras recibir el diagnóstico de COVID-19 o convertirse en un caso sospechoso, el paso inmediato es la confinación en el hogar.

¿Cómo se atiende y convive con un paciente declarado?, aquí las medidas recomendadas por el IMSS.

Primero, elaborar un plan de acción en el hogar, establece una rutina con medidas sanitarias que impidan la transmisión.

Esta incluye cuidados para la persona enferma: lavado de manos frecuente por 40 segundos, ubicarlo en una sola habitación; ventilada y a puerta cerrada, tomarle la temperatura mañana y tarde para registro.

El baño y el cambio de ropa debe ser diario, importante no mezclar prendas con las de la familia, alimentarse sanamente y por separado, la comida debe estar bien cocida.

Plan de Acción para el Hogar ante COVID-19

Cuidar a la persona enferma

Usar siempre cubrebocas

Depositar desechos en bolsa exclusiva

Comparte baño, pero desinfectarlo con cloro

No compartir artículos de uso personal

Pretendemos también enviarles por mensajería, un equipo para que no se contagien los familiares, -¿qué les enviaremos?, -cubrebocas, para evitar el contagio, alcohol gel, porque muchas de las casas no tienen agua continua, no tienen manera de hacerlo, un antiséptico bacteriano, un termómetro, aunque están escasos en el mercado, estamos buscando los termómetros. Entonces estamos también previniendo el contagio intradomiciliario”. Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales, IMSS.

El IMSS también recomienda que los familiares deben permanecer en habitaciones diferentes, si no es posible deben guardar la sana distancia de metro y medio.

Recalcó que niños enfermos deben ser cuidadosos con uso de cubrebocas y lavado de manos constante.

Finalmente, reiteró que para más información imparte el curso en línea “Plan de Acción para el Hogar ante COVID-19”, en la página: https://climss.imss.gob.mx

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?