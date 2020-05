Bajo una sombrilla se protegen del sol, pero no del COVID-19. En pleno corazón de la Ciudad de México (CDMX), una mujer arenga a sus compañeros artesanos. No usa cubrebocas y no es la única en esta manifestación.

Tenemos que estar todos unidos", decían en una manifestación en la que no respetaban sin sana distancia.

A unas cuadras de ahí, ni jóvenes, ni adultos usan ninguna protección, tampoco respetan, por lo menos el metro y medio de distancia que recomiendan las autoridades sanitarias para evitar algún contagio.

Y como a donde fueres, haz lo que vieres, tampoco turistas atienden la instrucción.

Unotv.com pudo constatar que en las inmediaciones de la Central de Abasto, una zona de alto contagio, el cubrebocas no se usa o se usa incorrectamente.

Tal como se ve en las imágenes, la mujer que usa cubrebocas incorrectamente es la del pantalón rojo, mientras que el hombre y el joven no lo portan. La mujer lo lleva en la barbilla por lo que resulta inservible.

En supermercados, el departamento de frutas y legumbres también podría ser considerada zona de riesgo pues los clientes están apenas separados por unos centímetros.

Las medidas de higiene en cuanto al personal de seguridad que trabaja en el súper sí están haciendo las medidas, sin embargo, la gente no sigue respetando los 1.5 metros de distancia”, señaló Ian Torres , un cliente de supermercado.

El uso de cubrebocas es obligatorio hay quienes lo usan, sí y se sienten protegidos.

Aun cuando sólo les cubre la boca, y debería cubrirles también la nariz. Las medidas de higiene se están relajando en la limpieza de carritos de autoservicio.

"Disculpe, ¿ya no están limpiando los carritos?"

Sí, la señorita estaba ahí, creo que fue por más líquido", contesta la vigilante .

En algunos casos también olvidan tomar la temperatura y controlar la entrada de personas.

