Mercados de CDMX incumplen medidas sanitarias ante COVID-19

Los grandes mercados de Ciudad de México violan, en su mayoría, las medidas sanitarias en plena contingencia por el nuevocoronavirus (COVID-19).

Entre los pasillos de la Central de Abasto pueden verse montículos de basura, alrededor camina un niño, una mujer y varios hombres sin cubrebocas.

Esto es un foco de infección grandísimo, usted se va a dar cuenta que el 90 o 95 por ciento no cumple con lo más mínimo de higiene y de usar algo que te proteja". Emilio Fernández, visitante de la Central de Abasto

El sábado 18 de abril, Uno TV observó cómo trabajadores con diablos descargan mercancía de camiones y llevan productos sin sanitizarse las manos constantemente; y la misma situación ocurre en otros grandes mercados.

Lo mismo ocurre en la Nueva Viga con los productos del mar: hay quien vende pescado y no usa ni mascarilla ni guantes; y en La Viga, en Venustiano Carranza, los restaurantes cerraron, pero siguen los ambulantes vendiendo comida en la calle.

Pocos son los grandes mercados que aplican la sanidad ante el coronavirus

En el Mercado de Jamaica sí se respetan medidas para evitar el COVID-19; para ingresar es obligatorio el uso de cubrebocas. Hay zonas de sana distancia en negocios como cremerías.

Pero los mercados al aire libre siguen sin atender medidas contra el COVID-19

En los tianguis al aire libre siguen las aglomeraciones, este domingo alrededor de 30 mil comerciantes se instalaron en San Felipe, en Gustavo A. Madero; aunque en un cartel se exhortaba a guardar sana distancia, adentro era otra historia.

Familias consumen alimentos en mesas de los puestos; mientras curiosos pasean entre la vendimia de ropa, tenis y artículos de limpieza.

Se vende de todo, desde comida, llantas, auto partes, pintura, herramientas, ropa usada, artículos de limpieza, medicinas y hasta insumos para ayudar a mitigar la pandemia por el COVID-19.

Los comerciantes señalan que aún no saben si los próximos domingos podrán instalarse; “hace quince días no estuvimos, nos quitaron, pero no nos han dichos si vamos a seguir la próxima semana", comentó un vendedor.

La única medida sanitaria, ante el nuevo coronavirus, del tianguis es el tinaco de un camión para que los clientes se puedan lavar sus manos.

