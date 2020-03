"Un poco de seguridad, seguridad en el forro”, es el protocolo para trasladar un cadáver, pero ahora es reforzado debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Los empleados de la funeraria usan trajes especiales antes y después de acercarse, mantienen un cerco sanitario. Con nervios de acero, Fernando dice estar listo para las consecuencias fatales del nuevo coronavirus.

Pues no, la verda no me da miedo. Todos los días es lo que hacemos ir a rescatar cuerpos de hospitales, domicilios, ministerios públicos". Fernando Sánchez, empleado de J. García López

En esta funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México, ya dieron servicio a una primera víctima del COVID-19.

Y se procedió a una cremación directa, nosotros recogimos este cuerpo aproximadamente a las 10 de la noche y al día siguiente a las 9 de la mañana, se llevó a cabo la cremación. Desafortunadamente la familia estaba en observación, cumpliendo también la cuarentena, desafortunadamente no pudo haber velación de cuerpo presente". Manuel Ramírez, Dir. de J. García López

El manejo es con base en los lineamientos dictados por la Secretaría de Salud federal.

Hemos endurecido estos procesos que ya llevábamos a cabo, dotándolos ahora con unos productos químicos, productos cuaternarios y germicidas, virucidas". Manuel Ramírez, Dir. de J. García López

Una vez que el cuerpo llega a su destino, la propia carroza es sanitizada para evitar que quede rastro del coronavirus.

Si los familiares deciden convertir el cuerpo en cenizas, el cerco sanitario se extiende a las planchas y área de crematorios. De manera previa y posterior a una cremación, toda esta área debe quedar totalmente sanitizada.

En caso de que decidan sepultarlos, la autoridad ya ordenó no abrir los ataúdes y recomiendan contratar funerarias certificadas.

Así, en medio de la pandemia por el coronavirus, para estos trabajadores no habrá cuarentena por el COVID-19.

Es parte de nuestro trabajo, estamos para ayudar y los que estén en casa, pues tomen sus precauciones". Armando Monreal, empleado, de J. García López

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?