En sus brazos quedan las huellas de las canalizaciones, sus pulmones apenas están recuperando la capacidad para inhalar y exhalar, pero hay una huella de la que Said Gómez, médico residente del Hospital la Raza del IMSS, aún no se repone: su padre se contagió de coronavirus y fue intubado.

Me llaman del hospital y me dicen que lo tienen que intubar, él no se quería dejar. Para mí fue muy feo, muy devastadora esa llamada porque yo sabía de alguna forma, yo sentía que iba a ser la última vez que hablaría con mi papá, yo sentía que esa sería la despedida", dice Said Gómez, sobreviviente de coronavirus .

Días después, Said ingresó a terapia intensiva a lado de su padre.

Estar con tu papá y tenerlo al lado, saber que en cualquier momento podía fallecer, que en cualquier momento podría pasar algo malo, es el peor tormento que le puede pasar a alguien", asevera Said Gómez .

Said evolucionó favorablemente, sin embargo, su papá falleció.

Puedo decir que, tuve la fortuna dentro de mi enfermedad de verlo inconsciente, pude estar con él, pero mi familia ya no, mis hermanas, mi mamá ya no lo pudieron ver. Entonces, es una de las cosas tristes de esto que nos está atacando actualmente", comparte el sobreviviente de coronavirus .

Aunque su recuperación tomará tiempo, desea volver para continuar con su labor de médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como una forma de honrar a su padre.

Él siempre quiso que yo fuera un gran médico, entonces yo también siento que por esa parte, en su honor, también debo de seguir en este camino", finaliza Said Gómez.

