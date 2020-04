Una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestra cada uno de los insumos médicos que ha tenido que comprar con su propio dinero para no contagiarse, aunque no es médico, sí tiene contacto con pacientes de coronavirus COVID-19.

Estos googles tienen un costo entre 180 y 250 pesos”, establece Carmen , Trabajadora Social del IMSS.

Gasto de empleados de salud en insumos médicos asciende a 4 mil 200 pesos mensuales:

Cubrebocas

Batas quirúrgicas

Googles

Gel

Toallas

Guantes

Aerosoles

Yo realmente he hecho como un cálculo quincenal, de todos los insumos que yo he tenido que comprar, para protección no solo mía, de mi familia, de mis compañeros de trabajo y del mismo derechohabiente, el costo quincenal, asciende a 2 mil 100 pesos”, comparte Carmen .

Y aunque las tareas dentro de los hospitales son diferentes, los gastos para protegerse del coronavirus son muy similares.

Antisépticos para las manos, entre 100 y 200 pesos; uniformes quirúrgicos que van de los cien a más precios. He comprado caretas, caretas que van de los 150 a 200 pesos, cubrebocas que nos venden 5 por 30 pesos ", establece una enfermera del IMSS .

El retraso en la entrega de insumos médicos, para hacer frente a la pandemia de coronavirus, sigue llevando a los empleados de la salud a las calles, y los gastos siguen corriendo.

Desde que empezó, que fue a finales de marzo, hasta ahorita alrededor, ya con el quirúrgico serían como unos mil 700", dice Gloria García , también empleada de salud.

Sin embargo, para todos los trabajadores de hospitales, desembolsar parte de sus quincenas, no ha garantizado un blindaje contra el virus que sigue cobrando vidas.

Estamos hablando igual de personal de intendencia, de personal de enfermería; es un gasto importante y no está siendo suficiente, para frenar la cantidad de infectados", cuenta una doctora del IMSS .

De ahí el llamado para tomar con seriedad la escasez de equipos para la cruzada contra el coronavirus.

Mucha gente no cree, no cree lo que estamos pasando el sector salud, no solo el IMSS, el sector salud en general: no hay insumos...", reitera Carmen , Trabajadora Social.

