El sismo de la mañana del 23 de junio fue perceptible para 22 millones de personas en 10 estados de la República; en la Ciudad de México el movimiento sacudió casas y edificios, pese a la intensidad, todo quedó en susto.

En cuanto se activó la alerta,rompieron el aislamiento por la pandemia y salieron para buscar resguardo pues una onda sísmica llegó desde Oaxaca hasta la capital mexicana con una magnitud de 7.5 grados.

En calles de la Colonia Condesa, captaron el choque de cables de energía eléctrica.

Se movió uno de los extremos del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS.

Trabajadores de hospitales COVID-19 como la Clínica 27 del IMSS en Tlatelolco sí salieron con todas las medidas de protección sanitaria, sin embargo, no expusieron a ningún paciente.

Lo mismo sucedió en la Unidad de Medicina Familiar número 9 ubicada en San Pedro de los Pinos.



Quienes no lograron salir, vivieron segundos de angustia



En el sur de la Ciudad, trabajadores de la construcción sintieron el movimiento en el piso 56 de la construcción de Torre Mítikah.



En la zona de corporativos de Paseo de la Reforma, empleados salieron de las oficinas, apenas con sana distancia.



Lo mismo hicieron de hoteles en la periferia de la Alameda Central.



En la sede de la Secretaría de Gobernación se encontraba su titular, Olga Sánchez Cordero. Un colaborador la tomó, la ayudó a salir. Ambos portaban cubrebocas.



La gente reaccionó y se puso a salvo también en condominios de la zona de Polanco.



No importó salir en bata de baño en ningún rincón de alcaldías como Azcapotzalco, o en toalla, como al otro extremo de la ciudad en Coyoacán. Si no hubo para vestirse, menos para el cubrebocas.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un sobrevuelo y desplegó a más de 6 mil 300 policías para auxiliar a la población.



Minutos más tarde, los capitalinos pudieron regresar a sus domicilios tras el susto de un sismo que por unos momentos les hizo olvidar el quédate en casa.

