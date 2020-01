Cuidado: fingen ser enfermeros o familiares de pacientes y así te estafan

“Échale ganas”: la mujer viste como una enfermera y pide el dinero para, supuestamente, comprar los medicamentos y llevarlos a hospitales públicos; el hombre que viste bermuda recolecta las monedas en una bolsa y dice ser padre de un menor enfermo de cáncer. Todo esto sucede afuera del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Los verdaderos familiares de pacientes, conmovidos, más allá del dinero, incluso les ofrecen abrazos; al cuestionar a la presunta enfermera, ésta prefiere hablar poco.

-¿No tienen medicamentos? ¿Qué hace falta? ¿Insumos?- pregunta Unotv.com.

-No, no hay medicamento. Se llama zometa infantil o bledamir.

-¿Qué tipo de pacientes ocupan eso?

-A ver, René, ¿si me puedes ayudar, hijo? Porque yo ando muy mal.

Refuerza sus palabras otro hombre, también vestido como enfermero.

-¿Qué tipo de medicamentos son los que requieren?- pregunta Unotv.com.

-Reblamir o zometa infantil. No los hay dentro del sector salud y estamos tratando de hacer esta bonita causa- dice el supuesto enfermero, pero el guion que usan es más completo:

Es un sarcoma de swing: un cáncer en los huesos que se sale de control. Ya no hay cura para estos niños; entonces, desgraciadamente, ahorita tenemos que hacer este tipo de labor”.

En seguida, en cuestión de segundos, los “enfermeros” desaparecen. Y ésta es la cuestión: vendedores de la zona y personal de seguridad del Hospital Infantil de México revelan que son estafadores y que todo es mentira. Un comerciante de la zona dice para los micrófonos de Unotv.com:

Los 'enfermeros' vienen tres veces por semana; vienen muchos, son como seis. Vienen 3 en cada grupo”.

Un empleado de seguridad del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” dice para este mismo espacio: “¡No, ésos son farsantes!”, y la autoridad no logra identificarlos porque los empleados de seguridad del nosocomio aseguran que los “enfermeros” actúan “cuando no nos damos cuenta […] es que no se vale que estafen el dolor”.

Las personas estafadas

Zuleyma Ribera es familiar de un paciente y fue quien dio abrazó a la supuesta “enfermera”:

Lucran con el dolor humano, yo creo que no está bien. Yo la verdad, sí le creí a la señora”.

Los “enfermeros” dicen pertenecer a la Asociación Nacional para Discapacitados y Parálisis Cerebral A.C. Uno de esos “enfermeros” dice ser empleado de la Delegación Sur 54.

Tras sus huellas

El único rastro de ellos que hay en internet es un número telefónico; Unotv.com trató de contactarse, pero el número no existe. Además hay una dirección, la cual está en la colonia Río Piedad; se acudió al lugar y se trata de un edificio de departamentos semideshabitado. Por lo pronto, los “enfermeros” aprovechan la crisis de los servicios de salud para seguir lucrando.

