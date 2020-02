Despliega SSC-CDMX operativo para inhibir robo a automovilistas

Es el despliegue de seguridad para inhibir el robo a automovilistas y a usuarios del transporte público de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Incluye puntos fijos en vialidades de la capital mexicana y se desplegó a 900 elementos de la dependencia.

Tenemos dos acciones distintas con personal uniformado que son las personas que ustedes ven alrededor de Periférico en Insurgentes y en algunos cruces de la ciudad; es un dispositivo que inició hace alrededor de tres semanas". Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX

Y es que siguen siendo una constante escenas de robo, en donde un sujeto asalta a un automovilista en tan solo 18 segundos, en Paseo de las Palmas, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los uniformados a pie vigilan los focos rojos.

Sí, ahorita por ejemplo en el semáforo uno checa que no estén en actitud sospechosa o que no quieran darse a la fuga". Yahir Benjamín Pérez, OFICIAL, SSC-CDMX

La tarea la refuerzan elementos encubiertos, que sin uniforme se han posicionado en los sitios donde han ocurrido los asaltos.

También tenemos personal de civil por parte de la subsecretaría de inteligencia quiero aclarar este personal de civil no hace detenciones ni realiza revisiones a ningún civil este personal está para la identificación de blancos específicos. Operan también en el transporte público". Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, de CDMX

Los propios elementos en campo piden a los ciudadanos que estén alertas para disminuir el riesgo de ser víctimas de la delincuencia.

Subir el vidrio, puertas con seguro y pues estar más atento a la circulación porque luego también uno va distraído en el teléfono. Y pues eso le puede dar tiempo al delincuente para alcanzarlos, quebrar el vidrio o cualquier cosa". Edgar Castillo, policía de la SSC-CDMX

Sobre todo porque las calles, muchas veces, generan espacios propicios para delinquir.

Y los congestionamientos viales, son los que están generando que los delincuentes sigan sorprendiendo a los automovilistas, en las calles de la capital mexicana. Ante ello, más allá de las acciones policíacas, tanto automovilistas como usuarios del transporte público tienen sus propias estrategias para cuidarse.

Pues para empezar no tener un carro tan caro y tan ostentoso." Fernando, automovilista

En tanto, Yolanda dijo: “Yo luego me siento en mi bolsa, la pongo aquí abajo y me siento para que no vean que traigo algo".

El operativo para evitar estos ilícitos será permanente, aunque algunos habitantes de la Ciudad de México parecen estar resignados.

Pues nada más salen con la pistola y qué puede hacer uno, qué si ya no tiene opción. ¿Entregar las cosas?... Sí, las cosas. Lo que traiga uno". Fernando Peñaloza, automovilista

