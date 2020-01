Empleados de centros de salud sin pagos y sin lo básico para atender pacientes

UnoTV se encontraba realizando un reportaje sobre el desabasto de medicamentos en los centros de salud, hospitales y clínicas cuando empleados al ver las cámaras se pronunciaron en contra de la falta de material básico para atender a los pacientes.

Externaron una serie de peticiones: uniformes, insumos, papelería y lo principal, el pago de sus emolumentos.

Luis Morales se dedica a la estadística, es empleado administrativo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y afirma que son más de 5 mil compañeros que desde Navidad no han recibido su pago.

Entre ellos están Ana María Huerta y Ariana Bojórquez, enfermeras del centro de salud y afirman que “…no hemos recibido ahorita ningún pago y por lo que nos comentan creo que no va haber..."

Por si todo esto fuera poco, hay algunos trabajadores que dependían administrativamente del Seguro Popular y que desde diciembre acuden a trabajar sin cobrar su salario, todo esto debido a los cambios administrativos y desconocen su futuro laboral.

Insumos no hay, medicamentos no hay. Tenemos pacientes crónico degenerativos que no tienen medicamentos y ... nosotros como personal también la padecemos, porque ellos piensan que tenemos la culpa..." Ana María Huerta, enfermera.

Isabel acudió a consulta en la Clínica Especializada de Geriatría, de la SEDESA, en Iztacalco, la consulta es gratuita y los medicamentos también, pero nunca los hay; esta vez, también se fue con sus recetas en mano.

En el Centro de Salud "Manuel Pesqueira" el servicio también presenta mermas. Ahora que coordinan sus trabajos con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), tras la extinción del Seguro Popular a los pacientes les toca cita para su consulta hasta dentro de 4 meses.



Las fallas se extienden, según documentó Unotv.com, a otros centros de salud del primer nivel como el "Luis Mazotti", ubicado en Pantitlán en donde a María Antonieta Álvarez le pidieron buscar por su cuenta el medicamento.

