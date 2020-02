Entre pacientes y angustia de familiares, personal médico festeja jubilaciones

Entre caras largas y preocupación por los familiares enfermos, decenas de allegados a pacientes son testigos de los festejos de personal del Hospital General Doctor Eduardo Liceaga, ubicado en la Ciudad de México.

La jubilación de una de las empleadas del nosocomio congregó junto al acceso de personal, frente a familiares de pacientes, a un grupo de música norteña y a otros empleados de dicha institución de la Secretaría de Salud Federal que bailaban y cantaban.

A un lado, familiares y pacientes, con caras largas se limitan a observar la alegría que ellos, por distintas razones no son capaces de sentir.

Entre las personas que se limitan a observar el festejo en horario laboral mientras espera ser atendida por persona médico está una mujer que asegura padecer insuficiencia venosa crónica.

"Estamos los pacientes y los familiares, aquí esperando a que nos atiendan con dolores horribles, gente que está esperando al que se está muriendo allá adentro y ellos aquí bien contentos y festejando, delante de todo esto", usuaria Hospital General Doctor Eduardo Liceaga.

Ante la crítica y aunque reconocen que hay pacientes graves, los empleados argumentan que no cuentan con espacio en el hospital para realizar los festejos como el que se tuvo lugar en la calle.

“Pues sí realmente una disculpa, porque hay algunos pacientes que están delicados, graves. Si tuviéramos un lugar más digno para nosotras, pues realmente esto no se suscitaría en este espacio", Lourdes Mejía, enfermera del Hospital General de México.

Sin embargo, la explicación no convence a quienes esperan noticitas de la salud de sus familiares. Tal es el caso de Prisciliano Carmona, cuyo hijo padece cáncer en la sangre.

"Sí tal vez estén contentos, tengan algún motivo para estar festejando, pero no aquí. Aquí está muy mal esto, porque no saben el dolor que nosotros tenemos, yo en lo personal tengo un hijo que tiene leucemia. Entonces pues me siento mal en ese aspecto, porque lo que estamos viviendo, pues sí es algo doloroso", Prisciliano Carmona, padre de paciente del Hospital General de México

La anfitriona de la fiesta, reconoce que no es la primera vez que hacen este tipo de festejos frente a los pacientes y ante la pregunta expresa del reportero de Uno TV sobre la molestia de personas por el festejo se limitó a responder

“No, ¿O sí?... Todo perfecto”, Leticia Jiménez, personal del Hospital General de México.

La fiesta se lleva en día laboral de dos a tres de la tarde, según los trabajadores, es el horario de cambio de turno en el hospital.

