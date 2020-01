Hand Solo, el joven que hace sus prótesis con Lego

De niño, David construyó grúas, camiones y helicópteros. Sus herramientas: piezas de Lego. Con esas mismas piezas ahora ha construido sus propias prótesis.

Lo que hice con un helicóptero que tenía en casa en una estantería, fue lo que hice cuando era pequeño, cuando tenía 18 años, hace dos años exactamente, desmonte uno de mis juguetes de Lego technic y entonces construí esa prótesis de ahí, la MK-1 la primera”, explicó.

Así, le siguieron tres prótesis, cada una más compleja que la anterior.

“Ahora estoy en el desarrollo de la quinta, que se va a llamará MK-5, como ya tengo las piezas en casa más o menos casi todas ya, he tardado dos horas en montarla porque ya sabía cómo montar una prótesis”.

David nació con el Síndrome de Poland, una alteración congénita que afectó el desarrollo de su músculo pectoral y su antebrazo derecho.

Cuando me venían por la calle de pequeño siempre decían “pobrecito pobrecito, le falta un brazo y si te lo van repitiendo a veces se te entra en la cabeza y no sale y te consideras una persona diferente, que es verdad somos todos diferentes, pero al mismo tiempo todo el mundo necesita tener el mismo trato con las personas para no sentirse diferente al mundo exterior”.

El ser tratado diferente lo ha motivado a dar un mensaje de superación.

“De algo que te hace daño siempre se vuelve más fuerte una persona y es lo que intente hacer yo, en vez de encerrarme en mi cuarto a llorar, seguía encerrado en mi cuarto, pero me distraía con cosas que no me hacían daño, desarrollé una creatividad gracias a jugar día a día con estas piezas”.

En su canal de Youtube se puede ver a “Hand Solo” -como se hace llamar- interactuar con sus prótesis. Además de ser una plataforma que le permitió llegar a más personas al recibir invitaciones a dar conferencias en su país de origen: Andorra y también en el extranjero.

Que la gente entienda que la minusvalía es una cosa que está en la mente, y que el estigma social que tenemos todos de lo que es un problema, una minusvalía física o incluso mental pues se tiene que romper y es lo que quiero intentar hacer gracias a dar conferencias a todo el mundo”.

Actualmente estudia la carrera de bioingeniería y pretende aplicar sus conocimientos en el desarrollo de prótesis para ayudar a personas que carezcan de algún miembro.

