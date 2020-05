Irma Flores Gómez, es sobreviviente de COVID-19, hoy vive para contarlo, pero después de su alta médica, tuvo que pasar un mes para que sus pulmones le permitieran expresar cómo vivió los síntomas.

Yo salí del hospital y terminé de recuperarme en mi casa, aislada. Porque no inmediatamente hice mi vida", dice Irma Flores , sobreviviente COVID-19.

Vive en la ciudad de Puebla, la atendieron de coronavirus en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (ISSSTEP).

Empecé a sentir desde el estómago, así algo que me subía arriba. Como si fuera un aire que tenía yo, pero sí me costaba respirar bien", señala Irma Flores .

Cuenta que, para recuperar niveles de oxígeno, reposó bajo cuidados estrictos, con la prescripción de analgésicos.

El 4 de abril me dieron de alta, estuve una semana, y ya regresé a la casa, inmediatamente me instalé en mi recámara, no fui a ninguna otra parte de mi casa porque así me lo pidieron", establece Irma Flores , quien sobrevivió al coronavirus.

Hoy sabe que podrá volver a estar en las reuniones familiares, y esto también es gracias a que no se confió y acudió de inmediato al médico.

No soy diabética, no soy hipertensa, nunca he fumado. Entonces eso me ayudó mucho a salir de esta enfermedad”, comparte Irma Flores .

Por lo pronto, recuperó el gusto por cocinar.

