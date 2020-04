Blanca Juárez es enfermera; desde hace tres años labora en el hospital San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, Ciudad de México, actualmente convertido en un hospital COVID-19.

Conforme pasan los días, toma mayores medidas de seguridad sanitaria para realizar su labor durante, al menos, ocho horas continuas.

Sabe que no debe ni puede contagiarse:

Ya puesto el traje, estando adentro, sudamos, no vamos al baño, no comemos, no tomamos agua durante la jornada de trabajo...Yo sé que tal vez en algún momento puedo ser portadora asintomática, pero realmente es una experiencia un poco difícil porque tenemos a alguien que nos espera en casa”, apunta.

Pese al miedo, su familia la alienta en este inicio de la fase más complicada de la pandemia por coronavirus (COVID-19) en México.

Ellos me motivan a seguir adelante, que estén conmigo. Me dicen: 'Hija, échale muchas ganas, no te preocupes, no va a pasar nada. Cuídate mucho, aquí te esperamos; échale muchas ganas'”

