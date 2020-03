¿Qué pasa si no te vacunas?

Las vacunas indicadas por el sector salud federal deben aplicarse a tiempo. No suministrarlas representa una total indefensión ante padecimientos graves.

"La vacuna hay que dejar en claro que se ocupa, como prevención porque no sabemos cuándo vayamos estar expuestos ante una enfermedad”, Antonio Aguilar Rojas, Jefe de epidemiologia del Hospital Juárez.

Desde hace más de 20 años, Elvia aplica vacunas y sabe la importancia de aplicarlas y tomarlo con seriedad. Dice que, cuando se enferman, los pacientes lamentan no contar con el cuadro de vacunación.

"Como ahorita la influenza, qué es lo que decían. No es cierto, no existe, no es verdad y a ver cuándo, ya se presentan los casos todo mundo está buscando la vacuna contra influenza", Elvia Olga Camarillo, enfermera.

Sin embargo, hay quienes deciden no vacunar a sus hijos, entre quienes tomaron esa medida está Gabriela. Es nutrióloga y para ella, afirma, hay dos vacunas naturales. Una de ellas es el parto natural.

"La mejor segunda vacuna que uno le puede dar a su hijo es el calostro. El calostro es esto como la primera leche que sale del pecho de una madre y ahí tiene todo el historial inmunológico de la madre y esa es la protección que un niño requiere", Gabriela Jiménez, nutrióloga.

Según ella, las enfermedades no deben generar alarma pues dice que hay un lado positivo.

"El sistema inmunológico se fortalece contrayendo esa enfermedad y uno debería apoyar a sus criaturas en un momento de esos. Cuando hay una viruela o sarampión aquí estamos, aquí estoy contigo vamos a vivir este proceso no necesito exentarte del proceso", Gabriela Jiménez, nutrióloga.

En México el esquema básico de vacunación para niños de cero a nueve años, incluye dosis contra:

Rotavirus

Hepatitis

Difteria

Tétanos

Influenza

Sarampión

Esta última enfermedad tiene altas posibilidades de contagio, reconoce Aguilar Rojas.

"El sarampión tiene un número de reproducibilidad muy alto, esto qué quiere decir: es cuántas personas pueden contagiarse a partir de ese caso. El sarampión puede contagiar una sola persona de 12 a 18 personas", Antonio Aguilar Rojas, Jefe de epidemiologia del Hospital Juárez.

Según el sector salud, en algunos casos el resultado puede ser mortal. Actualmente 96% de las personas que mueren de influenza en México no contaban con la vacuna que los protegiera de esta enfermedad según reportes del Gobierno Federal.

Pero el dato no convence a Gabriela para confiar en las vacunas.

"No necesito. La inmunidad no me la va a dar una vacuna, la inmunidad la tiene ya mi cuerpo, nosotros estamos llenos de mecanismos de inmunidad, desde la piel que es una protección, las mucosas que forran las cavidades del cuerpo son una protección", Gabriela Jiménez, nutrióloga.

Inmunidad natural que no fue suficiente para cuatro personas, ninguna vacunada contra el sarampión t que ahora forman parte del brote de esta enfermedad que reportó la Ciudad de México.

