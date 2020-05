La situación actual que vive la población por el coronavirus ha provocado diversos problemas en las personas, uno de los principales es el miedo, que de acuerdo con una encuesta realizada por De las Heras Demotecnia, afecta al 25% de los mexicanos, quienes lo sienten ante el posible regreso a las actividades cotidianas.

Foto: De las Heras Demotecnia.

Al preguntarles qué tan grave consideran que es el problema del coronavirus a nivel nacional en estos momentos, el 41% dijo que “muy grave, ya se salió de control”, mientras que el 45% respondió que “algo grave, pero todavía no se sale de control”, el 11% respondió “poco grave, está controlado” y el 1% dijo que “nada grave, está completamente controlado”.

Foto: De las Heras Demotecnia.

Por otro lado, el 43% afirmó que “no tiene trabajo, incluso antes de la pandemia”, el 14% contestó que conserva el mismo trabajo, pero desde casa y les siguen pagando lo mismo.

Foto: De las Heras Demotecnia.

En la encuesta realizada, también se les preguntó sobre si cuentan con seguridad social, por lo que el 66% dijo que sí, mientras que el 34% respondió que no.

Foto: De las Heras Demotecnia.

Por otra parte, el 45% de los encuestados dijo que le afectó mucho esta pandemia en su economía familiar, mientras que el 24% afirmó que “algo” le ha afectado en su economía.

En otra pregunta, el 59% señaló que la pandemia provocó un efecto para “mal”, mientras que el 27% contestó que ha sido para “bien”.

Al ser cuestionados sobre lo que les preocupa más en estos momentos, el 58% dijo que su “salud”, el 21% dijo que su situación económica y otro 21% dijo que las dos por igual.

En otro cuestionamiento, el 48% dijo que su situación económica va a mejorar, mientras que el 39% señaló que va a empeorar.

¿Cómo pasan los mexicanos la cuarentena?

En otro tema, fueron cuestionados sobre su situación personal en esta cuarentena, el 42% respondió que hizo menos ejercicio, el 41% gastó más dinero, el 35% trabajó menos y el 31% subió de peso.

Foto: De las Heras Demotecnia.

También se les preguntó cómo pasan la cuarentena que se vive por la pandemia de COVID-19. El 48% no consume plataformas de tipo Netflix, el 41% ha usado más sus redes sociales, el 36% dijo que ha visto más televisión abierta, el 34% respondió que no consume televisión de paga, mientras que el 32% contestó que en estos momentos no consume la radio.

Foto: De las Heras Demotecnia.

Pensando en sus hábitos y actividades, el 45% respondió que su vida va a cambiar mucho, pero no todo, en lo sucesivo. Mientras que el 22% respondió que va a cambiar poco.

Al ser cuestionados sobre que consideran que se acerca más a su tipo de trabajo actual, el 33% contestó que la mayoría de su trabajo lo podría hacer desde casa, en contraste, el 30% dijo que nada de su trabajo lo pueden hacer desde su casa.

¿Cómo califican la actuación del gobierno ante la pandemia?

Por otro lado, el 34% afirmó que la actuación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido regular, el 28% dijo que buena, el 13% contestó que muy buena y el 11% respondió que mala.

Por otra parte, el 44% afirmó que López Obrador está haciendo justo lo que está en sus manos frente a la pandemia de COVID-19.

En tanto, el 53% de los encuestados dijo que ha mejorado la imagen que tenía del mandatario, mientras que el 41% dijo que ha empeorado.

