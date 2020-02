Acusan en redes sociales a Sergio Mayer de fingir llanto por violencia de género

En medio de sollozos por la violencia que viven las mujeres en el país, el diputado por Morena y actor, Sergio Mayer, expresó empatía y solidaridad con las víctimas de violencia de género en el país.

Como persona, como legislador, como representante popular, como parte del Estado, quiero hacer patente aquí y ahora mi solidaridad y empatía con las niñas y mujeres de México...". Sergio Mayer, diputado Presidente Comisión de Cultura, Morena

Redes se van contra Sergio Mayer

Sin embargo, en redes sociales usuarios no dejaron escapar el momento para arremeter contra el actor. La mayoría de los comentarios señalaron que estaba fingiendo el llanto. Especialmente en Twitter, se podían leer comentarios como “pésima actuación”, “mal actor” y más cuestionamientos.

En conferencia de prensa y a cuatro meses del ataque con ácidoque sufrió la saxofonista María Elena Ríos, donde estuvo acompañado del fiscal del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, para dar a conocer los avances de las indagatorias, condenó que sigan ocurriendo este tipo de agresiones.

Por otra parte, y al ser cuestionado sobre el audio en el que lanzaba insultos a integrantes de su equipo de campaña, entre ellos algunas mujeres, respondió.

¿Qué es la parte que no entiendes? No las vas a entender, porque no tienes empatía, y tampoco vas a entender porque no estás en mis zapatos. A mis colaboradores, no a mis empleados, a mis colaboradores. Cuando estás en campaña, estás en una situación de crisis, y hay temas de crisis y eran mis colaboradores y tienen una responsabilidad y sí soy muy exigente en mi trabajo, efectivamente, pero no tiene que ver con lo que está mencionando”. Sergio Mayer, diputado presidente de la Comisión de Cultura de Morena

