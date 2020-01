AMLO anuncia construcción de mil 350 sucursales del Banco del Bienestar en 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes durante su conferencia de prensa matutina que se construirán 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en municipios de la República Mexicana.

El mandatario detalló que durante este año se construirán mil 350 y en 2021, otras mil 300 sucursales

López Obrador explicó que estas sucursales servirán para que la gente que está recibiendo su apoyo, ya sean adultos mayores, personas con discapacidad, becarios o beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, etc., puedan acceder al dinero de manera fácil y sencilla.

Todo lo que se dispersa se puede acercar lo más posible a donde está la gente y sobre todo en donde viven los más pobres de México, las comunidades más apartadas.”, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario explicó que sólo en mil municipios, de los dos mil 500 que existen en el país, hay sucursales bancarias; es decir, mil 500 municipios no cuentan con un lugar para realizar algún tipo de operación financiera.

Explicó que la gente que vive en municipios de Chiapas, Oaxaca o Veracruz, debe ir a cobrar su apoyo a sucursales bancarias que se encuentran a tres o cuatros horas de donde viven y cuando llegan a ellas, ya no hay dinero.

El presidente aseguró que el neoliberalismo se encargó de este rezago, ya que no hubo inclusión financiera; “existen bancos en las ciudades nada más, en el medio rural no hay, en la mayoría de los municipios del país no hay”.

Dijo que por esa razón se tomó la decisión de reforzar y construir las sucursales.

López Obrador informó que éstas serán construidas por ingenieros militares y las primeras mil 350 sucursales del Banco del Bienestar tendrán una inversión de 5 mil millones de pesos en 2020 y otros 5 mil millones en 2021.

El tabasqueño detalló que el dinero para la realización de este proyecto proviene de los ahorros de fin de año y afirmó que está a punto de firmarse el convenio de construcción con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tenemos que hacer como cien al mes, esto es una buena noticia para los (habitantes) de Amatan, Chiapas, que no tenían forma de cobrar sus apoyos y de hacer alguna operación, algún trámite porque no hay sucursal”.

Internet en municipios apartados del país

El presidente López Obrador también explicó que la empresa Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya tiene el permiso y la concesión para que esta empresa, sin fines de lucro, pueda instalar y dar servicio de internet en todo el territorio nacional.

Detalló que en las primeras mil 350 sucursales bancarias del Banco del Bienestar contarán con internet, así como en las comunidades en donde se encuentren.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?