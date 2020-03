AMLO apoyará a madre del “Chapo” para que lo visite en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que solicitará se hagan las gestiones para que la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán pueda viajar a Estados Unidos y visitar a su hijo preso.

En su conferencia de prensa matituna, López Obrador salió al paso de las críticas por haber saludado a María Consuelo Loera Pérez, madre de Guzmán Loera, durante su gira del fin de semana por Sinaloa.

Sí la salude, hicieron un escándalo nuestros adversarios, los conservadores. Fui a la supervisión de un camino que es importantísimo pues va a atravesar la sierra madre occidental y va a beneficiar a más de 100 comunidades marginadas”, dijo.

Me baje de la camioneta y la saludé, ya dije 'la peste funesta es la corrupción no una señora de la tercera edad'. A veces le tengo que dar la mano a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad, pero es mi trabajo”, agregó.

El mandarino expuso que recibió una carta de la madre del exlíder del Cártel de Sinaloa, en la que pide ayuda para poder ver a su hijo.

Me entregó una carta, porque tiene 92 años, una adulta mayor es una anciana; y como todas las madres, todavía no conozco a una madre que acepte la culpa de su hijo. Me dijo que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo y me pide apoyo para verlo y voy a hacer el trámite. Esto lo haría por cualquier ser humano”, señaló el mandatario .

El mandatario refutó las críticas que se le hacen por saludar a la mujer, pues dijo que ella no es responsable de los delitos de su hijo; además reconoció que en sus giras está resintiendo no saludar a la gente como anteriormente lo hacia.

De las cosas que más me duelen en estas giras, lo confieso, lo que más me duele es no poder abrazar, no poder saludar”, indicó.

