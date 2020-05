AMLO busca que 30 mil médicos especialistas estudien en el extranjero

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iniciará un programa de becas para que entre 20 y 30 mil estudiantes de medicina puedan realizar sus estudios o especializaciones en el extranjero.

Ante la carencia de médicos especialistas en el país, el mandatario afirmó:

Esta es una decisión que hemos tomado para que se deje ese legado de entre 20 ó 30 mil especialistas más para antes o final de nuestro gobierno o principios del próximo. Que no nos pase hacia adelante lo que estamos ahora padeciendo”.

En conferencia de prensa, López Obrador reiteró la importancia de que se conozca cuánto rinde el presupuesto cuando no hay corrupción y cuando no hay lujos en el gobierno.

En ese sentido, puso como ejemplo el acuerdo al que la empresa Walmart llegó para pagar 8 mil millones de pesos al SAT y aseguró que gracias a acciones como éstas, se podría tener a los 30 mil estudiantes en el extranjero, ya que significarían un gasto de mil 200 dólares al mes por estudiante.

Actualmente, explicó, más de 300 mil universitarios están becados en México y se destinan 2 mil 400 pesos al mes, lo que se convierte en un gasto anual a poco más de 7 mil millones de pesos.

El mandatario advirtió que los estudiantes que vayan al extranjero se les podrían destinar 24 mil pesos mensuales para que se formen en especialidades que se requieren y a su regreso a México sean incorporados a hospitales públicos.

López Obrador agradeció a los directivos de Walmart por saldar el adeudo con el SAT, puesto que a pesar de haber podido irse a tribunales, la empresa decidió pagar.

Médicos deberán trabajar por un tiempo en hospitales públicos

Este martes, el presidente López Obrador dijo que se obtendrá el presupuesto para que los médicos estudien las especialidades que hacen falta en el país; sin embargo, adelantó que, debido a que se utilizarán recursos públicos, a su regreso, los médicos deberán trabajar por un tiempo en hospitales públicos “para que devuelvan al pueblo lo que les van a dar: la posibilidad de especializarse”.

Canciller Marcelo Ebrard explorará en qué países podrán realizarse los estudios

Con apoyo del canciller Marcelo Ebrard se explorará en qué países y a qué universidades pueden acudir los médicos. Se dará prioridad a las especialidades que se requieren de acuerdo con las enfermedades que más padece la población mexicana.

Necesitamos cardiólogos, muchos especialistas para la diabetes, especialistas para las pandemias, enfermedades respiratorias”, indicó López Obrador.

Las becas, precisó, podrán ser manejadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El mandatario federal también aseguró que a partir de ahora todos los médicos que deseen estudiar una especialidad podrán hacerlo y no habrá rechazados. Anteriormente, agregó, se utilizaba como argumento que no pasaban el examen de admisión; sin embargo, afirmó que la verdadera razón era que no había cupo al no haber presupuesto para las universidades.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?