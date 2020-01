AMLO califica como hecho aislado uso de gas pimienta contra migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el uso de gas pimienta para contener a los migrantes que intentaron ingresar a México el lunes pasado fue un hecho aislado y se respetaron los derechos de las personas.

Genera mucho todo este asunto, pero buscamos respetar, cuidar los derechos humanos”, López Obrador.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que se trató de un caso aislado.

Desde luego no vamos nosotros a aplicar siempre, eso no es el distintivo de este gobierno, nosotros queremos la paz, queremos resolver discrepancias con diálogo”.

Puntualizó que los elementos de la Guardia Nacional recibieron ataques por parte de algunos migrantes y resistieron mucho.

Porque hubo también de parte de los migrantes, agresión, incluso tiraron piedras y demás, resistieron los de la Guardia Nacional y no cayeron en la trampa de responder con violencia, posiblemente eso buscaban los dirigentes”.

AMLO dijo que Guardia Nacional recibió ataques por parte de algunos migrantes Foto: AFP

Tras señalar que la situación no paso a mayores, López Obrador reafirmó que la instrucción a los elementos de la Guardia Nacional y de seguridad es que no se utilice la fuerza, pues "el que tiene la razón no tiene que usar la fuerza”.

Añadió que cientos de migrantes ya están regresando a sus países de origen porque se dieron cuenta que no irían hacia el norte, como les habían asegurado quienes los reclutaron.

Fueron algunos engañados de los que vienen en la caravana, les dijeron que no iban a tener ningún problema, que iban a llegar hasta la frontera norte, que ya habían conseguido los dirigentes un pase automático", dijo.

Sobre este tema López Obrador aseguró que los migrantes tienen opciones de empleo, tanto en sus lugares de origen, como en México, si deciden quedarse en el territorio nacional.

Y cuando se dieron cuenta que había opciones de refugio, de trabajo en sus lugares de origen, en México, pues se desistieron y voluntariamente están regresando, ayer regresaron como 200, 300, hoy también regresan otros están aceptando quedarse a trabajar. Algunos que se están regresando están consiguiendo empleo en Honduras”.

