AMLO celebra que programas sociales se eleven a rango constitucional

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobara el que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión de adulto mayores, personas con discapacidad y que los jóvenes de escasos recursos reciban una beca para estudiar, además de garantizar el derecho del pueblo a la salud.

Lo más importante de todo, en uno de los transitorios se establece que para garantizar estos derechos no reducirán el presupuesto, cada año debe ser mayor o no reducirse, ya es mandato constitucional. Esto nunca se había hecho", comentó desde Palacio Nacional.

El presidente reconoció que la reforma constitucional fuera aprobada por mayoría.

"Va a pasar al Senado pero estoy seguro que se logrará la mayoría, para que de esta manera pase a los estados, a la legislaturas locales y se apruebe. Esto es un avance importantísimo", consideró.

El mandatario federal lamentó que el Partido Acción Nacional (PAN) no votara a favor de estos derechos.

Asimismo, AMLO explicó que entre 400 mil y 500 mil millones de pesos se estiman destinar a programas sociales.

¿Cuánto de inversión se va a destinar para garantizar estos derechos a la pensión, discapacidad, las becas, el derecho a la salud? -se preguntó-, considero que será una inversión entre 400 y 500 mil millones de pesos en conjunto", expuso en su conferencia matutina.

El mandatario federal agregó que para adultos mayores se destinan 125 mil millones de pesos, mientras que en becas son entre 70 mil y 80 mil millones de pesos.

Asimismo, López Obrador indicó que no se deben de dar becas a los jóvenes que no están estudiando ni capacitándose para trabajar.

Además, comentó que se está cuidando que no haya distorsiones y que los recursos no sean mal utilizados.

Si no está estudiando, si hay posibilidades y no tiene empleo puede aplicar como aprendiz, hay opciones, no se puede utilizar un recurso si no se asiste a la capacitación del trabajo", dijo.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?