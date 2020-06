El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que aceptará la renuncia de la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (Conapred), Mónica Macisse, quien la presentó tras varios días de polémica por la cancelación de un foro sobre discriminación y racismo.

Sí la voy a aceptar (la renuncia) y les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena, ya basta de simulación, durante mucho tiempo hasta la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas estaba representada de alguien que no era indígena”, dijo.

Sobre la renuncia de Mónica Macisse, indicó que retirarse cuando no se tiene afinidad con un proyecto es lo más honesto.

"Lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando. Quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno”.

Mónica Maccise Duayhe, expresidenta del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), fue electa para el cargo el pasado 19 de noviembre cuyo periodo debió de durar hasta el 2023

Durante su conferencia mañanera desde Morelos, donde estuvo acompañado del gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco y el gabinete de seguridad, López Obrador explicó que aún no tiene el nombre de alguna candidata para encabezar Conapred, pero reiteró que hay mujeres muy inteligentes y con mucha convicción que van a saber defender los derechos humanos.

Sólo los que han sentido humillaciones saben lo que debe hacerse, pero si no hemos padecido de discriminación, de racismos, de clasismo, de humillaciones, tenemos una actitud distinta. El gobierno tiene que evitar que se cometan estos abusos. No le vamos a fallar al pueblo queremos gente comprometida y honesta”.

Asimismo, reiteró que cuesta mucho mantener a los organismos como el Conapred.

Mara Gómez renuncia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

El mandatario federal también Mara Gómez Pérez renunció a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Indicó que familiares de víctimas quienes pidieron la renuncia, y que pese a las diferencias de la funcionaria con la línea de gobierno, es falso que el área a su cargo no tuviera presupuesto ni para el teléfono.

Son los mismo familiares los que están exigiendo su renuncia y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo, queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta".

Respecto a la renuncia de Asa Christina Laurell a Subsecretaría de Integración de la secretaría de Salud, el presidente aceptó que se debió a diferencias con el titular de la dependencia, Jorge Álcocer y con el subsecretario Hugo López-Gatell.

¿Qué es el Conapred?

El Conapred fue creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Impulsa y apoya desde los medios públicos la protección de personas discriminadas y ofendidas por su origen y color de piel.

De acuerdo con su página oficial, el Conapred se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.

¿Cuáles son sus funciones?

Entre sus funciones se encuentra diseñar políticas públicas que combatan la discriminación; promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado.

Asimismo, desarrolla acciones para proteger a todas las personas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que impida los derechos de las personas.

Conapred cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de gestión, adopta sus decisiones con plena independencia, y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de quejas.

