AMLO descarta reforma fiscal y aumento de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno esté pensando en una reforma en materia fiscal.

El mandatario federal reiteró que mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos como aplicar gasolinazos.

“No hay en puerta un proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal”, afirmó el mandatario federal en conferencia de prensa celebrada en San Luis Potosí donde se encuentra de gira.

No van a ver gasolinazos y no va a aumentar el precio de otros energéticos, no hay ningún proyecto de reforma fiscal”.

Hace unas semanas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel González, adelantó que la dependencia trabaja en una reforma fiscal que incremente la base de contribuyentes.

El funcionario expuso que este proyecto también contempla mejorar la recaudación y eliminar los vicios de la ley y con ello evitar que haya riesgos de evasión fiscal.

AMLO seguro de que este año le irá bien a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo absolutamente seguro de que este año que le irá muy bien a México en materia económica, y reconoció que acabar con la inseguridad y violencia sigue siendo asignatura pendiente de su gobierno.

A inicios de este año, destacó que quedó comprobado que no se necesitan aumentos de impuestos, gasolinazos y aumento de deuda pública para encaminar al país al crecimiento.

El mandatario federal afirmó que también se comprobó que la corrupción puede ser erradicada del gobierno ya que no es algo que esté arraigado en las costumbres de los mexicanos.

“Estamos absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año. Ya quedó demostrado que está funcionando la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos”, dijo el mandatario federal.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?