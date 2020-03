AMLO destaca paro de mujeres; celebra que no existiera violencia

Después de que ayer lunes miles de mujeres mexicanas se sumaron a un paro nacional y que en redes sociales se identificó como “un día sin nosotras”,“un día sin mujeres”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue una “buena jornada”, y reiteró su apoyo al movimiento de mujeres.

También celebró que no existieran actos de violencia durante esta jornada; “lo interesante es que se manifestaron y que no hubo violencia, fue un día sin violencia. Fue buena la jornada y sobre todo no hubo violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, hay que enfrentarlo con el bien, los movimientos que transforman son los pacíficos”, refirió.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el movimiento de mujeres es importante por sus reinvindicaciones sociales; sin embargo, criticó que grupos conservadores se pusieran “la máscara feminista”.

Un día sin mujeres

Luego de que este domingo se realizara la marcha por el Día Internacional de la Mujer, este lunes 9 de marzo se llevó a cabo a la iniciativa del paro nacional “Un día sin mujeres” en México, el cual invitó a la población femenina a no realizar sus labores cotidianas para exigir un freno a la violencia de género.

Desde las primeras horas de este lunes se notó la disminución de personas en las calles y sistemas de transporte.

El paro “Un día sin mujeres” comenzó desde las primeras horas de la mañana, la situación se reflejó en el sistema de transporte público como el Metro, ya que no sólo se registró ausencia de usuarias, sino también de las trabajadoras que están en las taquillas despachando boletos o recargando tarjetas.

Los pasajeros tuvieron que utilizar las máquinas para recargar dinero en los plásticos del sistema de transporte.

En lugares como el Centro Médico Siglo XXI, también se percibió la ausencia de mujeres dedicadas a los servicios de salud; sin embargo, sí asistieron varias enfermeras y doctoras.

Otros lugares como oficinas o centros de educativos vieron reducido el número de mujeres que habitualmente ocupan estos espacios.

